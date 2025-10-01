Sheinbaum cumple un año en el poder: Confiesa que extraña a su familia y promete cumplir compromisos

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 1 de octubre de 2025, la mandataria cumple su primer año en el poder, a lo que envió un mensaje.

Previamente, al inicio de su rueda de prensa, representantes de medios de comunicación en el Salón de la Tesorería felicitaron a la jefa del Ejecutivo Federal por su primera aniversario, a lo que ella respondió que las "felicidades a ustedes", por "aguantar" un año de nuevas 'Mañaneras', tradición que se heredó el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que este domingo 5 de octubre tendrá un festejo en el Zócalo, donde rendirá "cuentas" al pueblo mexicano.

#Política | Primer año de Claudia Sheinbaum: Gobernadores de Morena aplauden su gestión uD83DuDC4Fhttps://t.co/Ed7dsO2VLs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

Sheinbaum confiesa que extraña pasar tiempo con su familia

Tras las exposiciones de este miércoles, la presidenta de México fue cuestionada sobre lo que más extraña de su vida cotidiana. Es importante recordar que Sheinbaum Pardo, antes de ser jefa de Estado, se desempeñó como académica, docente, activista e incluso jefa de Gobierno, por lo que, ante la pregunta, comenzó a reírse y confesó que lo que más extraña es "quizá, estar más con la familia".

Eso es lo que uno siempre sacrifica, esa parte, quisiera estar con el nieto más tiempo", respondió la presidenta con risas.

Sin embargo, la mandataria mexicana rechazó dar más declaraciones sobre el tema e insistió que el domingo, en el Zócalo de la CDMX, tendrá un evento de festejo.

Promete cumplir con sus compromisos

Por otra parte, Sheinbaum, al ser informada sobre el nivel que aprobación que tiene en México, señaló que lo que representa para ella es un compromiso para cumplir con el pueblo: "Eso es lo importante, nosotros nos comprometimos con 100 puntos, tenemos que cumplir los 100 puntos y además seguir gobernando con honestidad, con principios y con nuestras causas y representando el proyecto que representamos".

Si hacemos eso, yo decía en el lema de mi campaña: Honestidad, amor al pueblo y resultados", compartió.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que la Cuarta Transformación (4T) viene de un movimiento social, de la lucha por la democracia, de la lucha por el bienestar del pueblo, de las luchas por las libertades y apuntó que lo más importante para ellos es "mantener la convicción": "Es como el amor, es lo que te jala, es lo que te mueve, no puedes fallar, porque hay una convicción de servicio al pueblo, por encima de todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'