UNAM: Rector Lomelí anuncia medidas de seguridad y apoyo emocional para el regreso presencial

Ciudad de México.- La universidad Autónoma de México (UNAM) implementará acciones inmediatas para garantizar la seguridad de su comunidad y propiciar un retorno ordenado a las actividades presenciales, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas durante una reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y la Secretaria General, Patricia Dávila Aranda.

Tras los recientes hechos en el CCH Sur, Lomelí precisó que la UNAM actuará legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado incertidumbre en planteles, y destacó el apoyo de la policía cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. "El retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y escuelas", subrayó el rector.

Plantea el Rector Lomelí acciones seguras. Créditos: Internet

Entre las acciones anunciadas se encuentran:

Informar y denunciar amenazas : Los planteles que reciban amenazas deberán notificar de inmediato a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, así como a la Oficina del Abogado General.

: Los planteles que reciban amenazas deberán notificar de inmediato a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, así como a la Oficina del Abogado General. Aplicar protocolos en coordinación con Consejos Técnicos : Directores de facultades y escuelas evaluarán si las actividades deben continuar en línea de manera temporal.

: Directores de facultades y escuelas evaluarán si las actividades deben continuar en línea de manera temporal. Regreso seguro a clases: Cada plantel determinará, junto con su Consejo Técnico y comisión local de seguridad, cuándo se cumplen las condiciones para reanudar actividades presenciales.

El rector destacó que fortalecer la seguridad y atender la salud mental son pilares para la comunidad universitaria.

Las medidas incluyen:

Mayor vigilancia y patrullajes en los accesos, con la colaboración voluntaria de padres de familia en el nivel bachillerato.

Monitoreo permanente con enfoque de derechos humanos en los planteles.

Ampliación de programas de atención psicológica y emocional, en coordinación con el gobierno federal, la CDMX y el IMSS.

Actividades culturales, deportivas y académicas que fortalezcan el tejido comunitario.

"El énfasis a corto plazo será la seguridad en accesos, vigilancia e iluminación, pero lo que realmente nos dará un entorno más seguro será perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional", declaró Lomelí.

Plantea el rector Leonardo Lomelí acciones para el retorno seguro a las actividades presenciales en la UNAM.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/ZXOCMhdp8g — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 1, 2025

La secretaria general Patricia Dávila Aranda, informó que el rector ha impulsado el programa 'ESPORA', con más de 90 psicoterapeutas que en 2025 han atendido a más de cinco mil estudiantes de bachillerato. El plan será ampliado a más planteles para reforzar la atención psicológica.

La Comisión Especial de Seguridad aprobó, tras cuatro horas de trabajo:

Incorporar propuestas de los pliegos petitorios en el bachillerato. Crear un cronograma para modificar protocolos de seguridad. Implementar mejoras inmediatas a la infraestructura del CCH Sur. Fortalecer el programa integral de salud emocional y psicológica.

UNAM: Un regreso presencial con seguridad y comunidad. Créditos: Internet

Lomelí Vanegas lamentó los hechos recientes en el CCH Sur, que dejaron un saldo de violencia y pérdidas humanas, y aseguró que la UNAM trabaja para evitar su repetición. "Estamos decididos a dar apoyo emocional y garantizar la seguridad de nuestra comunidad universitaria", reiteró. Con estas acciones, la UNAM busca retomar con seguridad las actividades académicas presenciales, fortaleciendo tanto la protección física como la salud emocional de estudiantes, profesores y trabajadores.

#Nacional | Sheinbaum destaca reformas históricas que revierten el neoliberalismo en su primer año de gobierno uD83DuDE4CuD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/JkgkalzOqZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui