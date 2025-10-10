Alerta en México: Lluvias por 'Priscilla' y 'Raymond' dejan 21 muertos

Ciudad de México.- Las autoridades de México están en alerta, pues las lluvias por las tormentas 'Priscilla' y 'Raymond' han dejado 21 muertos hasta el momento, según información de último momento. De estos 21 decesos, 16 fueron en Hidalgo, tres en Puebla, uno en Veracruz y otro más en Querétaro. Las autoridades señalan que, además de las tormentas 'Priscilla' y 'Raymond', otros sistemas meteorológicos han dejado bastante agua en municipios de Hidalgo y Veracruz; esto ha provocado deslaves, inundaciones en vialidades, cortes de electricidad y desbordamientos de ríos.

Ante los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió virtualmente con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero para atender las emergencias por las lluvias. Además, en la reunión participaron los titulares de las dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil, entre otras.

#ÚltimaHora | Según las autoridades las recientes lluvias dejaron un saldo de 21 muertos, de los cuales 16 fueron en Hidalgo, tres en Puebla, uno en Veracruz y otro en Querétaro ????uD83DuDD34 pic.twitter.com/1gnhP0Garf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

"Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias. Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando", publicó Sheinbaum Pardo en su cuenta de X, antes Twitter.

Las muertes

En Hidalgo, los 16 fallecimientos se debieron a causa de derrumbes. Ahí, el gobernador Julio Menchaca señaló que hay 90 comunidades incomunicadas, 27 inundaciones y 308 escuelas y mil casas con afectaciones. En Puebla, además de los tres fallecimientos, se reportan cinco personas desaparecidas y más de 25 municipios afectados. En Veracruz se han reportado inundaciones severas en zonas como Poza Rica, donde se reportó la muerte de un policía, y en Querétaro se informó de la muerte de un menor de edad. Los respectivos gobernadores de cada estado lamentaron los hechos e indicaron que están desplegando acciones puntuales para atender a los damnificados.

Fuente: Tribuna del Yaqui