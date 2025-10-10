ALERTA por el ciclón 'Raymond': ¿Cuáles serán sus efectos HOY viernes 10 de octubre?

Ciudad de México.- La tormenta tropical 'Raymond' continúa desplazándose de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano y, según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), podría acercarse a territorio sonorense durante el fin de semana. Este viernes 10 de octubre de 2025, su circulación y bandas nubosas mantendrán condiciones inestables, con lluvias intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en varias regiones del occidente y noroeste del país. ¡Aquí todos los detalles!

Reporte actualizado del ciclón 'Raymond'

A las 06:00 horas de este viernes 10 de octubre, el centro de 'Raymond' se localizaba a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 265 kilómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Su presión central mínima es de 998 hectopascales, lo que mantiene su clasificación como tormenta tropical.

Conoce los detalles de la Tormenta Tropical 'Raymond'. Foto: Conagua

Las autoridades meteorológicas advierten que 'Raymond' continuará intensificando sus efectos a lo largo de este viernes, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas (de entre 75 y 150 milímetros [mm]) en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Nayarit podrían presentarse precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 mm.

Estas condiciones podrían ocasionar inundaciones repentinas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. En las costas de Michoacán, Colima y Jalisco se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, así como oleaje de hasta cuatro metros de altura y la posible formación de trombas marinas. En Guerrero y Nayarit, las rachas alcanzarían entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que en el sur de Sinaloa el oleaje podría elevarse hasta tres metros al cierre del día.

El SMN mantiene zonas de prevención por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, además de una zona de vigilancia desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur, por los posibles efectos de los vientos y lluvias que genera el fenómeno.

De acuerdo con los modelos de trayectoria, Raymond continuará desplazándose hacia el noroeste, bordeando la costa del Pacífico y degradándose gradualmente conforme se acerque a la península de Baja California Sur. Se espera que el sábado por la mañana se ubique a unos 75 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, aún como tormenta tropical, para después debilitarse a depresión tropical en las inmediaciones de La Paz, y finalmente, ya como sistema post-tropical, acercarse a la costa sur de Sonora, específicamente frente a Huatabampito, durante las primeras horas del domingo.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)