Ciclón 'Priscilla' avanza hacia Baja California Sur: Alertan LLUVIAS intensas HOY 10 de octubre

Ciudad de México.- Todos atentos durante la temporada de huracanes 2025. Hoy, viernes 10 de octubre de 2025, la tormenta tropical 'Priscilla' continúa su desplazamiento rumbo a la costa noroeste de Baja California Sur, donde se esperan condiciones meteorológicas adversas durante las próximas horas. El fenómeno provocará vientos fuertes, lluvias intensas y oleaje elevado, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada. Aquí el reporte del clima completo.

¿Cuáles serán los efectos de la tormenta 'Priscilla' este viernes?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de la tormenta tropical se ubicó en la latitud 25.6 norte y longitud 115.2 oeste, aproximadamente a 250 kilómetros al sur de Punta Eugenia y a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Conoce la trayectoria de la tormenta 'Priscilla'. Foto: Conagua

Actualmente, 'Priscilla' se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de nueve kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora, además de una presión mínima central de 994 hectopascales. El sistema tropical provocará lluvias puntuales fuertes, vientos intensos y oleaje elevado principalmente en el noroeste de Baja California Sur.

También se pronostican intervalos de chubascos en el estado de Baja California, donde podrían presentarse descargas eléctricas, reducción en la visibilidad sobre tramos carreteros y acumulaciones de agua en zonas urbanas.

El pronóstico de precipitación acumulada, válido desde las 08:00 horas del viernes 10 hasta las 08:00 del sábado 11 de octubre, indica que las lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros) podrían generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos en las zonas más vulnerables. Por ello, Protección Civil recomienda evitar transitar por caminos afectados por agua y mantenerse al tanto de los reportes oficiales.

Además, el SMN advirtió que el viento alcanzará velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, especialmente en la costa occidental de la península. El oleaje podría elevarse entre dos y tres metros de altura, representando riesgo para embarcaciones pequeñas y actividades marítimas.

De mantenerse su trayectoria, 'Priscilla' podría comenzar a debilitarse gradualmente conforme se acerque más al norte del estado. Los pronósticos indican que, hacia la tarde del viernes, el fenómeno se localizará a 210 kilómetros al sur de Punta Eugenia, con vientos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, aún como tormenta tropical. Sin embargo, para la medianoche del sábado 11, se prevé que pierda fuerza y se degrade a sistema post-tropical o remanente, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora, aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Punta Eugenia.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil recomiendan extremar precauciones en las zonas de mayor impacto, tanto en tierra como en mar, debido al riesgo de oleaje elevado, vientos fuertes y lluvias intensas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)