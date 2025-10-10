¿Cuánto costará el refresco tras el 'Impuesto saludable' de Sheinbaum?

Ciudad de México.- El Paquete Económico 2026 propone un aumento de impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos con contenido violento y apuestas. El documento presentado por el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamor, ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, busca incentivar hábitos más saludables en los mexicanos y contrarrestar los efectos presupuestales asociados a los tratamientos de salud de las enfermedades relacionadas al consumo de estos productos.

Una botella de 2 litros de refresco costará, por lo menos, 3 pesos más de lo que costaba en el 2024. A partir del 1 de enero de 2026 habrá un aumento al gravamen en bebidas azucaradas, el cual se establecerá en 1.6451 pesos por litro. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de elevar el impuesto a los refrescos que pasará de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, si lo aprueba el Congreso de la Unión.

El incremento del IEPS para refrescos y bebidas saborizadas pasaría de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro en 2026, lo que representa un aumento del 87%.

¿Cuánto costará la Coca Cola con el aumento al IEPS?

Coca-Cola o Pepsi de 355 ml: $13.44 pesos.

Coca-Cola sin azúcar de 600 ml: $14 pesos.

Envase desechable de 235 ml: $15 pesos.

Presentación familiar de 2.75 litros: $37 pesos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, defendió la iniciativa durante la entrega del paquete económico 2026: "Proponemos medidas fiscales en favor de la salud pública. A partir de 2026, se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos, con un doble objetivo: Incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados al tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos".

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que el aumento podría afectar los ingresos de las familias y de los negocios locales, pues las bebidas endulzadas representan una parte significativa de las ventas en las tiendas de barrio. En contraste, Hacienda sostiene que el impacto en el bolsillo del consumidor será compensado con los beneficios en salud pública y una mayor captación de recursos federales.

Además, el tema ya generó apoyo en el Congreso. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada respaldará la medida pese a la presión empresarial: "Estas bebidas y el tabaco han generado estragos en la salud pública y que finalmente el Estado mexicano plantea. Aunque tendremos ya desde hoy o mañana los grupos de cabilderos, la mayoría legislativa resistirá, porque es conveniente hacerlo".

