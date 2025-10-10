Fiscalía atribuye a falta de pericia del conductor y exceso de velocidad las causas de explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.- Un mes después de la explosión de una pipa en las inmediaciones del puente de La Concordia en Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) ha dado a conocer las causas a las que se atribuye el accidente que ha cobrado la vida de 31 personas. La fiscal, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se determinó que fue la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad lo que provocó el incidente el pasado 10 de septiembre.

Al momento de dar a conocer los detalles, Alcalde Luján presentó un video donde se explicó el trayecto que siguió la pipa. "El lugar se encontraba en situaciones adecuadas, no había baches y objetos que alteraran al camión. El conductor perdió el control del vehículo, y determinó que ingresó a 44 kilómetros por hora, lo que superó el límite en la zona. Luego el vehículo giró a la derecha y chocó, provocando una fuga de gas, y después se arrastró el semirremolque. Al encontrar contacto, provocó una explosión", señaló en conferencia con los medios de comunicación.

Por su parte, Óscar Enrique, coordinador general interino de investigaciones forenses y servicios periciales, afirmó que no existió nunca algún objeto que obstruyera la zona. "Este trabajo ha permitido una reconstrucción que respalda cada conclusión por la fiscalía y garantiza que la investigación avance con rigor". También se dieron a conocer otras grabaciones que muestran diferentes momentos del accidente. También se dijo que el vehículo contaba con buenas condiciones y la parte interna de la pipa también estaba en condiciones óptimas.

Leonardo Chávez, perito de ingeniería, explicó que el conductor había reportado tres excesos de velocidad en su trayecto. "El conductor con la licencia tipo para camiones pesados. El conductor reportó tres excesos de velocidad. Estos registros son actos inseguros".

Van por reparación del daño

Bertha Alcalde Luján dijo que ahora se enfocarán en la reparación del daño. "Entendemos que no existe ningún resultado que recupere lo que perdieron las víctimas en el accidente, pero sí podemos garantizar una reparación integral del daño". Dijo que los montos que recibirán las víctimas dependen de un análisis que harán de cada familia. Hasta el momento, a causa de la explosión, 31 personas han perdido la vida.

