Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2860 de la Lotería Nacional de este viernes 10 de OCTUBRE

Ciudad de México.- Hoy viernes 10 de octubre de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista COMPLETA de ganadores de este día. Hoy se realiza el Sorteo Superior No. 2860, que hace alusión al 70 aniversario de la fundación del Colegio Nacional de Notariado de México.
"El Colegio Nacional del Notariado Mexicano tiene, entre sus finalidades, actuar con responsabilidad social para resolver los problemas jurídicos de la sociedad, por ejemplo, la regularización de la tenencia de la tierra urbana y ejidal, el mes de septiembre, mes del testamento, abril, mes de la voluntad anticipada, participar y auxiliar en las jornadas electorales como fedatario, asesoramiento gratuito en forma masiva en toda la República, entre otras", señaló la Lotería Nacional en su boletín.
En el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2860
Premio Mayor: 17 millones de pesos
08552
Segundo premio: 1,440,000 pesos
08375
Tercer premio: 275,000 pesos
10824
Cuarto premio: 275,000 pesos
31937
Quinto premio: 275,000 pesos
33677
Sexto premio: 275,000 pesos
55003
Séptimo premio: 144,000 pesos
16097
Octavo premio: 144,000 pesos
54025
Noveno premio: 144,000 pesos
52785
Décimo premio: 144,000 pesos
05990
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
11607
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
05561
Decimotercer premio: 90,000 pesos
26810
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
35123
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
53949
Decimosexto premio: 90,000 pesos
22288
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
58441
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
32142
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui