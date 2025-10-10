Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2860 de la Lotería Nacional de este viernes 10 de OCTUBRE

Ciudad de México.- Hoy viernes 10 de octubre de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista COMPLETA de ganadores de este día. Hoy se realiza el Sorteo Superior No. 2860, que hace alusión al 70 aniversario de la fundación del Colegio Nacional de Notariado de México.

"El Colegio Nacional del Notariado Mexicano tiene, entre sus finalidades, actuar con responsabilidad social para resolver los problemas jurídicos de la sociedad, por ejemplo, la regularización de la tenencia de la tierra urbana y ejidal, el mes de septiembre, mes del testamento, abril, mes de la voluntad anticipada, participar y auxiliar en las jornadas electorales como fedatario, asesoramiento gratuito en forma masiva en toda la República, entre otras", señaló la Lotería Nacional en su boletín.

En el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2860

Premio Mayor: 17 millones de pesos

08552

Segundo premio: 1,440,000 pesos

08375

Tercer premio: 275,000 pesos

10824

Cuarto premio: 275,000 pesos

31937

Quinto premio: 275,000 pesos

33677

Sexto premio: 275,000 pesos

55003

Séptimo premio: 144,000 pesos

16097

Octavo premio: 144,000 pesos

54025

Noveno premio: 144,000 pesos

52785

Décimo premio: 144,000 pesos

05990

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

11607

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

05561

Decimotercer premio: 90,000 pesos

26810

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

35123

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

53949

Decimosexto premio: 90,000 pesos

22288

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

58441

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

32142

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

70 años de historia, legalidad y confianza nos inspiran a celebrar en grande.??



Compra tus cachitos del #SorteoSuperior No. 2860 y sé parte de este aniversario emblemático del Notariado Mexicano.



Consíguelos en https://t.co/T1aQNOCIZ4, con nuestra fuerza de venta o en tu punto… pic.twitter.com/eORr0hYczI — Lotería Nacional (@lotenal) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui