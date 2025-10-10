Lluvias dejan 21 muertos, Morena expulsa a Hernán Bermúdez y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 10 de octubre, las autoridades mexicanas confirmaron que ya suman 21 muertos en todo el país por las recientes lluvias que han dejado las tormentas Priscilla y Raymond. Si quieres enterarte de los detalles de esta y otras noticias que están marcando la agenda nacional, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México, el resumen informativo de los acontecimientos más relevantes que ocurren en territorio mexicano.

México en alerta por brote de virus Coxsackie

El virus coxsackie, también conocido como boca-pie-mano, ha puesto en alerta a varias entidades del país, donde se han registrado brotes en escuelas y guarderías; los estados con más casos registrados son Oaxaca, Tamaulipas, Puebla y Baja California.

Expulsan de Morena a Hernán Bermúdez

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, informó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado del partido mexicano tras su detención el mes pasado por presuntos vínculos al narco.

Fuertes lluvias por Priscilla y Raymond dejan 21 fallecidos

Las autoridades de México han notificado que las recientes lluvias por las tormentas Priscilla y Raymond han dejado un total de 21 muertos hasta el momento; 16 fueron en Hidalgo, tres en Puebla, uno en Veracruz y otro en Querétaro. Sonora se encuentra en alerta, ya que se esperan acumulados de agua de hasta 250 milímetros este fin de semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui