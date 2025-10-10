Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 10 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 10 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta tarde, a las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) desde el Hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo capitalino. En el marco de la Jornada de lucha y resistencia en defensa de El Común y en contra de la guerra contra los pueblos zapatistas, se realizará la marcha ¡Porque la dignidad y la tierra no se negocian, se defienden!. Exigen el cese de ataques, hostigamientos y manipulación de los tres niveles de gobierno hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el tema de la "tierra recuperada" y ante una inminente agresión a la comunidad zapatista.

Por la mañana, en punto de las 08:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se concentrarán miembros del Partido de los Comunistas en el Complejo Cultural Los Pinos, Calz. del Rey, Col. Bosque de Chapultepec. IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, en el que se reunirán organizaciones, movimientos sociales y amigos de la isla, reafirmando los lazos de hermandad y la voluntad de acompañar al pueblo cubano en su lucha por la justicia, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos.

Tráfico en CDMX hoy 10 de octubre

De hecho, alrededor de las 09:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de Trabajadores Electricistas de Aclaraciones se reunirán en la Plaza de la Constitución y Moneda, Col. Centro Histórico. Acudirán a entregar su pliego petitorio a la titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que exponen la injusticia de la que fueron objeto al llevarse a cabo la extinción del órgano descentralizado Luz y Fuerza del Centro, solicitándole, además, que sean incorporados a la compensación vitalicia por justicia social.

uD83DuDE99uD83DuDE97 Tránsito lento en circulación al sur de Circuito Interior (Blvd. Puerto Aéreo) desde Calzada General Ignacio Zaragoza hasta Viaducto Río de la Piedad.

uD83DuDD00 Alternativa vial: Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso) y Calle Fernando Iglesias Calderón. pic.twitter.com/v7mCYNsoa5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 10, 2025

Finalmente, a las 09:00 horas, en las alcaldías Magdalena Contreras y Cuauhtémoc, ciudadanos pertenecientes a la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida – Capítulo México se reunirán en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tendrán como destino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En apoyo a las comunidades zapatistas del Caracol 8 en Chiapas, víctimas de ataques armados, quema de casas y desplazamientos forzados; se denunciará la guerra contra la autonomía de los pueblos indígenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui