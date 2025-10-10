Veracruz en emergencia tras lluvias intensas; se reportan 48 municipios inundados

Ciudad de México.- Las lluvias torrenciales que azotan el estado de Veracruz desde hace días han provocado una de las peores crisis hídricas recientes. En Veracruz hay 48 municipios inundados y es la realidad que enfrentan miles de familias. Autoridades estatales y federales despliegan operativos de rescate y auxilio mientras crece la urgencia de apoyo.

El gobierno de Veracruz confirmó que ya suman 48 municipios con afectaciones por inundaciones y desbordamientos inducidos por una vaguada y la depresión tropical 90E. Poza Rica y Álamo figuran entre las localidades más golpeadas. El río Cazones se desbordó en Poza Rica inundando colonias enteras, calles y comercios. En Gutiérrez Zamora, el río Tecolutla se salió de su cauce, dejando cerca de 200 viviendas dañadas y cinco localidades incomunicadas.

Veracruz en emergencia por lluvias intensas

Camino a Álamo, localidades como Estero, Pueblo Nuevo y la cabecera municipal sufren anegamientos severos. El arroyo El Ídolo y el río Real del Oro también incrementaron su nivel, obligando evacuaciones. Las autoridades han habilitado refugios temporales, entre ellos la Casa del Migrante, el Centro Recreativo del SUTERM y la Casa de la Cultura en Poza Rica. En Álamo, se estableció un albergue en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen.

La tragedia escaló aún más con la muerte de un policía municipal que participaba en tareas de auxilio cuando fue arrastrado por la corriente en Papantla. Se trata de Práxedes García Hernández, de 57 años, quien laboraba en zona de San Pablo cuando las lluvias arrasaron con la corriente. Además, decenas de personas han sido evacuadas o resguardadas. En Gutiérrez Zamora se reportan cerca de 30 personas trasladadas a lugares seguros y dependencias que coordinan refugios.

Las clases han sido suspendidas en más de 39 municipios veracruzanos para reducir riesgos a estudiantes. También, la empresa de transporte ADO ha anunciado la suspensión de servicios en municipios severamente afectados. Este desastre obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las zonas ribereñas ante fenómenos meteorológicos intensos. Veracruz con 48 municipios inundados resume la gravedad del evento: casi la mitad del estado en emergencia hídrica.

Las operaciones de salvamento se articulan bajo planes como el DN-III-E, Plan Marina y el Plan Tajín. El Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina participan activamente en el rescate de personas atrapadas. Mientras tanto, el pronóstico meteorológico advierte lluvias persistentes en las próximas 24 a 36 horas, lo que podría agravar las condiciones y aumentar el número de afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui