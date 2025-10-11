'Raymond' se degrada a depresión tropical; autoridades piden no bajen medidas de protección

Ciudad de México.- Después de todas las alertas sobre la llegada de 'Raymond' al estado de Baja California Sur, Sonora, y demás, ahora, se ha actualizado la información sobre su paso, revelándose que se ha degradado de ser tormenta tropical, a convertirse en depresión tropical. Sin embargo, pese a estas nuevas declaraciones, las autoridades piden no bajar medidas de protección.

Desde hace varios días, se dijo que en 'Raymond' estaba acercándose a Baja California Sur, tomando fuerza, por lo cual comenzaron a tomarse medidas de protección a la población, especialmente en zonas costeras. En informes pasados, se llegó a decir que se consideraba cancelarse clases en ciertos estados de México, como medida ante las afectaciones y la fuerza de esta tormenta tropical, que se pensó podría convertirse en huracán.

La mañana de este sábado 11 de octubre, a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua advirtieron que la tormenta tropical Raymond se aproximaba con rapidez al sur de Baja California Sur, y que su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en las zonas centro y sur del mencionado estado, además en el centro y este de Sonora, así como lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

??En entidades del noroeste de #México, se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes y #Rachas de #Viento durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/Z2CrNjuY1a — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2025

En el municipio de Los Cabos, ante la alarma que generaba la fuerza con la que se esperaba que llegara 'Raymond', se movilizaron y activaron 21 refugios temporales, albergues, incluso se resguardaron a casi 200 personas con anticipación por esta situación, mientras que los puertos de La Paz, Los Barriles, San José del Cabo y Cabo San Lucas permanecen cerradas a la navegación de las embarcaciones menores.

Pero ahora, hace un par de minutos, el NHC de Estados Unidos informó que la 'Raymond', comenzó a perder fuerza, debilitándose, pasando de ser una tormenta tropical, y se ha degradado a ser una depresión tropical. Según los informes en las redes sociales del NHC. Por otro lado, las autoridades han informado sobre la posibilidad de que sigan las fuertes lluvias en los estados antes mencionado y los oleajes altos en las zonas de las costas.

Tropical Depression #Raymond Advisory 9A: Raymond Weakens to a Depression. All Tropical Storm Warnings Discontinued. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui