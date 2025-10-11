Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 11 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 11 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, marcharán los integrantes del Movimiento por la Justicia Climática, desde el Monumento Estela de Luz hasta el Monumento a la Revolución. Denuncian la creciente devastación ambiental en México, presuntamente causada por los megaproyectos como la expansión del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Saguaro GNL, Vista Pacífico y el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en el puerto de Mahahual, Quintana Roo.

De igual forma, en punto de las 18:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes del Partido Comunista Revolucionario partirán desde el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con destino al Zócalo capitalino. Protestarán con el objetivo de construir una alternativa comunista que se oponga a la creciente miseria, violencia y explotación de la clase trabajadora, y en busca de visibilizar las injusticias estructurales del sistema capitalista, promoviendo una transformación social que garantice la equidad, la justicia económica y los derechos humanos para las comunidades más vulnerables del país.

Tráfico en CDMX hoy 11 de octubre

De hecho, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se concentrarán miembros del Partido de los Comunistas en el Complejo Cultural Los Pinos, durante el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, en el que se reunirán organizaciones, movimientos sociales y amigos de la isla, reafirmando los lazos de hermandad y la voluntad de acompañar al pueblo cubano en su lucha por la justicia, la soberanía y la solidaridad entre pueblos.

Finalmente, a las 11:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se reunirá la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde se llevará a cabo el Festival de Arte, Resistencia y Rebeldía, con el fin de celebrar el quinto aniversario de la toma del recinto, así como para dar el siguiente paso en la lucha contra el sistema capitalista y patriarcal, y en defensa del derecho a la vida, la vivienda, la tierra, el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la libertad, la democracia, la justicia y la paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui