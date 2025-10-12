En Poza Rica, Veracruz, enfrentan y reclaman a Sheinbaum Pardo por poca ayuda tras paso de tormenta 'Raymond'

Poza Rica, Veracruz.- Una lluvia de reclamos le llovió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita a Poza Rica, Veracruz, donde acudió a analizar los daños que ha dejado la tormenta 'Raymond'. La mandataria federal se trasladó hoy a Puebla, Veracruz e Hidalgo para atender a las personas que fueron afectadas por las intensas lluvias. Sin embargo, los ciudadanos molestos confrontaron a la líder del ejecutivo.

Los afectados de Poza Rica aseguraron que no han recibido ningún tipo de ayuda, pese a que ya pasaron tres días de las precipitaciones. Cabe señalar que la propia información del Gobierno Federal admite que hasta el momento 18 personas han fallecido en Veracruz por las lluvias. También se reporta la desaparición de varias personas. Hasta el momento se ha auxiliado a más de tres mil 405 personas, especialmente en los municipios de Poza Rica y Álamo, donde las afectaciones han sido severas, pero no ha sido suficiente.

Llega a Poza Rica y le llueven reclamos

La presidenta se vio acompañada de la gobernadora Rocío Nahle y de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de la Marina (Semar) y habló con los afectados, que no dudaron en hacer llegar sus reclamos. "Lo primero es ayudarles a la limpieza, ¿verdad? Sí. Y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia. Entonces, aquí está el secretario de la Defensa, de Marina, está la gobernadora, para poderles ayudar en todo eso", respondió a los afectados. "El daño fue en cinco estados, pero por eso estamos aquí", señaló la presidenta prometiendo que no se dejará solo a los afectados.

Los videos de los reclamos de los ciudadanos a la presidenta ya se han viralizado en las redes sociales. "El Ejército no quiere entrar a las casas, en el 99 (año) sí se pudo", gritaron algunos a la presidenta mientras ella pedía que la escucharan. "Escucha, escucha, no se oculta nada", señaló la mandataria.

Comenzará censo de casa por casa

En redes sociales, la presidenta informó desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por lluvias en comunidades donde ya se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos; "también trabajamos para restablecer caminos". En Poza Rica y Álamo, principales ciudades afectadas, avanzan los trabajos de limpieza", afirmó. "Nadie quedará desamparado. Mañana comienza el censo casa por casa; todas las viviendas recibirán apoyo", reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum.

