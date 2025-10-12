Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1722 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 12 de octubre

Ciudad de México.- Hoy domingo 12 de octubre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1722, que celebra el décimo aniversario de la denominación de origen del mezcal en Puebla.

"El mezcal es una de las bebidas ancestrales más representativas de México y Puebla se ha consolidado como un referente nacional en su producción. Desde 2015, el estado cuenta con la Denominación de Origen Mezcal otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual reconoce a 116 municipios con condiciones naturales, culturales y productivas únicas para su elaboración", señala el boletín de la Lotería Nacional.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1722 de hoy 12 de octubre

Premio Mayor: 7 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

