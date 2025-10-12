Tormentas y calor: Así estará el clima en México este domingo 12 de octubre de 2025

Ciudad de México.- El clima en México de este domingo 12 de octubre de 2025 estará marcado por intensas lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento en buena parte del país. Desde el amanecer, distintos sistemas meteorológicos se combinan para generar inestabilidad, con especial afectación en el noroeste del país, donde se esperan precipitaciones torrenciales y condiciones de riesgo por posibles inundaciones. Aquí el pronóstico completo.

Diversos fenómenos afectarán el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo la nubosidad remanente del ciclón 'Raymond', en conjunto con el Frente Frío número 6, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, provocarán lluvias puntuales torrenciales en el noreste, oeste y centro de Sonora. En Chihuahua y Sinaloa, las precipitaciones serán intensas, mientras que en Durango y Baja California Surse prevén lluvias fuertes a muy fuertes.

Además, la Onda Tropical número 37 se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, donde su interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica generará lluvias de diversa intensidad en el sur y sureste del país. En Chiapas, las condiciones serán más severas, con pronóstico de lluvias muy fuertes, mientras que la Península de Yucatán registrará chubascos y descargas eléctricas por la humedad del Pacífico y el Golfo de México.

En estados del centro y occidente, como Nayarit y Jalisco, también se esperan lluvias fuertes, acompañadas de relámpagos y caída de granizo. Hacia el norte del país, la combinación del aire frío con la humedad tropical podría reducir la visibilidad en carreteras y aumentar los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles deslaves e inundaciones.

Respecto al pronóstico de viento y oleaje, se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora sobre el Golfo de California y las costas de Sonora y Sinaloa, mientras que en regiones del Istmo de Tehuantepec, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el viento alcanzará hasta 50 kilómetros por hora. En el litoral del Pacífico, el oleaje oscilará entre dos y tres metros de altura, especialmente en costas de Baja California, Sonora y Sinaloa, disminuyendo gradualmente durante el día.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión frente a las costas de #Guerrero, #Oaxaca y #Chiapas. Disminuye a 30 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días ?? pic.twitter.com/NGCErtqP6O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

Pronóstico de temperaturas en el país

En cuanto a las temperaturas, el contraste será notable. Las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C en Sonora, Coahuila, Durango, Chihuahua y Oaxaca, mientras que estados del occidente y sureste, como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Yucatán, registrarán valores entre 30 y 35 °C. Por la mañana, las zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca podrían alcanzar mínimas cercanas a los 0 °C, con ambiente fresco y posibilidad de neblina.

El SMN y la Conagua destacaron que todas las lluvias previstas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo, lo que podría afectar el tránsito vehicular y la infraestructura urbana en distintas regiones del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)