Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 12 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 12 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Una de las más esperadas ocurrirá a las 14:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, con el Movimiento Indígena y Popular de la Ciudad de México, quienes se reunirán en el Ángel de la Independencia y tendrán como destino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caminata por los más de 500 años de Resistencia Indígena, con el objetivo de visibilizar y honrar la resistencia que los pueblos indígenas han mantenido frente al despojo, la injusticia y el acoso; lo anterior, en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena.

En lo que respecta a concentraciones alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se reunirán en el Congreso de la Ciudad de México para el informe de gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con motivo del primer aniversario, en el que se presentarán los principales avances, logros y desafíos enfrentados durante el primer año de su gestión. Se prevé la presencia, en el evento, de militantes y simpatizantes de los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM).

Tráfico en CDMX hoy 12 de octubre

De igual forma, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se concentrarán integrantes del Congreso Nacional Indígena en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, ubicada en avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco. Evento Festival de la Resistencia y la Digna Rebeldía, lo anterior en el marco de los 533 años de resistencia indígena contra la colonización y el despojo, los 29 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena y los 5 años de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, capítulo México, se concentrarán en el Zócalo capitalino. Llevarán a cabo la presentación del Informe de los Pueblos, esto en apoyo a las comunidades zapatistas del Caracol 8, en el estado de Chiapas, que han sufrido ataques armados, quema de casas y desplazamientos forzados; así como para denunciar la guerra contra la autonomía y la organización de los pueblos indígenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui