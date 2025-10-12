Tragedia en México por torrenciales lluvias: Sube a 44 la cifra de muertos; Sheinbaum visita estados afectados

Ciudad de México.- La tragedia se hace presente en México por las lluvias torrenciales a causa de 'Raymond', pues el Gobierno Federal ha informado que el número de muertos ha incrementado a 44. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este domingo 12 de octubre de 2025 harán un recorrido por las entidades más afectadas.

Los fallecimientos por estados son: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro. Además, hay 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí que han sido afectados por las lluvias. "El gobierno de México expresa su solidaridad y acompañamiento integral a las familias afectadas, refrendando su compromiso de brindarles atención y apoyo en todo momento", señala el comunicado del Gobierno Federal.

??El Gobierno de México confirmó 44 fallecimientos tras las intensas lluvias registradas: 18 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro.



uD83DuDEA8La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el Comité de Emergencias que coordina acciones federales. pic.twitter.com/PTwPwOLJuL — Azucena Uresti (@azucenau) October 12, 2025

Hasta ahora, el gobierno mantiene los operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en 139 municipios con mayores afectaciones. Y este domingo, se han intensificado las labores de limpieza y sanitización en las zonas impactadas. Cabe señalar que desde el viernes se instaló el Comité de Emergencias, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Visita los estados afectados

Claudia Sheinbaum Pardo informó, a través de un video en redes sociales, que, en apoyo y atención a las personas afectadas por las lluvias, realizará este domingo un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Marina, al igual que en San Luis Potosí y Querétaro, entidades que visitará mañana lunes 13 de octubre.

"Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado", señaló. "A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079; ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población", puntualizó.

uD83DuDD34 La presidenta Claudia Sheinbaum realiza una visita a Huauchinango, Puebla, tras las afectaciones por las lluvias. pic.twitter.com/K07qPxXfaF — Azucena Uresti (@azucenau) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui