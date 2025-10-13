Abogado David Cohen Sacal: Uno de sus casos MÁS POLÉMICOS, defender al exfutbolista Salvador Carmona

Ciudad de México.- Tras haber sido atacado este lunes 13 de octubre en Ciudad Judicial, se han dado a conocer los casos más polémicos que defendió el abogado Davi Cohen Sacal, quien ahora se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México por ser atacado a balazos por un joven de 18 años. En su momento, Cohen Sacal defendió al exfutbolista Salvador Carmona ante la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien lo vetó de por vida por presunto dopaje.

Davi Cohen Sacal representó a Salvador Carmona en 2009 cuando el jugador demandó a la Federación Mexicana de Fútbol por vetarlo de por vida por presuntamente consumir sustancias prohibidas por la ley. De acuerdo con la información manejada por distintos medios de comunicación, Carmona, junto con el exfutbolista mexicano Aarón Galindo, dieron positivo en doping en la Copa Confederaciones de 2005, lo cual provocó el proceso de sanción.

Davi Cohen Sacal representó a Salvador Carmona en 2009

Cohen Sacal lo defendió a Carmona señalando que "sería muy extraño si el juez del Juzgado 49 de lo civil no condenara a la FMF". "Debemos entender que el juez tiene una responsabilidad histórica con México en esta resolución; no es un asunto sencillo, tampoco es sencillo tener enfrente a la Federación Mexicana de Futbol", sostuvo en el 2009. Además, también mencionó en ese entonces: "Por alguna razón, ciertos medios tienen la certeza de que ganará la Federación Mexicana de Futbol; es una empresa de las más importantes de México, pero esperamos que el juez pueda solventar esas circunstancias".

Tras un proceso legal, en agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en favor de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ratificando la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y desechando el recurso legal que Carmona y su abogado habían promovido. En ese entonces, Salvador Carmona señaló: "No puedo decir que fue injusta (la sentencia); yo sé lo que sucedió, la Federación sabe lo que sucedió en verdad y en su momento se va a saber la realidad de lo que sucedió; los señores ministros van a saber que a lo mejor hicieron mal las cosas".

Ataque a Cohen Sacal

Hoy lunes 13 de octubre de 2025, Cohel Sacal fue atacado a balazos sobre avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Claudio Bernard, cuando un joven de 18 años se le aproximó y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa. De momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el litigante se mantiene grave.

Cabe señalar que David Cohen Sacal ha sido abogado de Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul, y también del actor Sebastián Rulli, en 2014.

Fuente: Tribuna del Yaqui