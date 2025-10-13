"Es saña y malicia", dice Sheinbaum sobre críticas de opositores por respuesta de su gobierno a la emergencia por lluvias

Ciudad de México.- Ante las críticas de algunos integrantes de la oposición por la respuesta del gobierno ante las intensas lluvias en cinco estados, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que personajes como Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el empresario Ricardo Salinas Pliego actúan con saña y maldad.
"Cuando uno ve a estas personas, personajes con este odio, esta maldad, no sé ni cómo calificarlo, es un contraste tremendo. Bueno, si no estuviéramos haciendo nada todavía, las críticas siempre son válidas, nosotros no le tememos a las críticas", afirmó durante su conferencia matutina.
"Pero esta es saña. Son mentiras, a ver si paga impuestos Salinas Pliego y con eso también se puede ayudar a más gente, pero la verdad, en el fondo es mucha malicia, y dónde están ellos diciendo vamos a llamar, a poner que la gente dé despensas, o apoyo para llevarlo a la población, no". Ayer, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que a los políticos de Morena "les pesa recorrer el estado" de Veracruz, "porque saben que el pueblo está hasta la madre de su ineptitud".
"Veracruz clama por ayuda y el gobierno ni los ve, ni los escucha. ¡Hasta se atreven a callarlos!", escribió en redes sociales y publicó fotos del expresidente Enrique Peña Nieto y del exgobernador Fidel Herrera. En tanto, la mandataria federal también respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre los reclamos que recibió en su visita a Poza Rica, en Veracruz, una de las ciudades más afectadas por las inundaciones.
"Primero aclarar, si ustedes ven el video que estuvo ayer en redes sociales, le estoy pidiendo al chico que me está interpelando que había personas desaparecidas, diciendo, escúchame, y lo que le digo es no vamos a ocultar nada, permíteme tener toda la información y vamos a darla a conocer". "No sabemos, pues, cuál era el motivo o la información que él tenía, de dónde venía la información; es importante que se sepa. Incluso cuando íbamos llegando, que la gente pidió que nos paráramos, nos paramos justo en esta zona; es justo a la entrada después del puente de llegada de Poza Rica", afirmó.
En videos en redes sociales, se observó a algunos damnificados en Poza Rica reclamando a la presidenta de México, incluido un joven que la encaró por alumnos de la Universidad Veracruzana, que al parecer quedaron atrapados y "no pudieron salir". "Escúchame, no se va a ocultar nada, sí, pero compañero, son tres días sin información en donde estaba completamente inundado. No vamos a ocultar nada", dijo la presidenta.
Otros de los afectados señalaron a la mandataria federal que aún hay personas desaparecidas tras las inundaciones e incluso mostraron su inconformidad con el gobierno de Rocío Nahle. "Escúchenme, por favor, bueno, ya me voy… a todos se les va a atender", afirmó ante los reclamos. La mandataria federal, acompañada de la gobernadora de Veracruz, dijo en un video en redes que en el estado hay dos zonas urbanas muy afectadas, Poza Rica y Álamo. Agregó que, en el primer caso, este lunes comenzarán los trabajos de limpieza.
"Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación; los vamos a atender a todos. Los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud sin escatimar ningún recurso", aseguró. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó este lunes que suman 64 fallecidos en cuatro estados del país, que resultaron afectados por las intensas lluvias y las inundaciones, y al menos 65 personas están reportadas como no localizadas.
Fuente: Tribuna del Yaqui