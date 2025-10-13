LLOVERÁ HOY en México en estos estados: Pronóstico del clima LUNES 13 de octubre, según Conagua

Ciudad de México.- El clima en México para este lunes 13 de octubre de 2025 estará marcado por una combinación de lluvias, vientos fuertes y contrastes de temperatura en diversas regiones del país. Mientras en el norte se esperan rachas de viento intensas y temperaturas elevadas, en el sur se prevé la presencia de lluvias muy fuertes. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información del pronóstico.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el aporte de humedad procedente de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles altos de la atmósfera provocarán condiciones inestables en el noroeste de México. Esto generará chubascos y lluvias fuertes en estados como Sonora y Chihuahua, acompañadas de vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California y regiones del norte del país.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

En tanto, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en conjunto con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica y la onda tropical número 37, favorecerán lluvias de diferente intensidad en gran parte del país. Estas condiciones provocarán chubascos y tormentas fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Quintana Roo, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, donde se podrían presentar descargas eléctricas y caída de granizo.

El SMN advirtió que todas las lluvias pronosticadas podrían ocasionar encharcamientos, deslaves o incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhorta a la población a extremar precauciones y evitar transitar por zonas inundadas.

En cuanto a las temperaturas, el calor continuará predominando en los estados del norte y noroeste, con valores máximos de 35 a 40°C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Sinaloa, así como en algunas zonas de Oaxaca. Mientras tanto, los termómetros oscilarán entre 30 y 35°C en entidades como Baja California, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la península de Yucatán.

Por otro lado, el amanecer será frío en zonas serranas del norte y centro del país, con temperaturas mínimas cercanas a 0 °C en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En las sierras de Baja California, las mínimas podrían descender incluso a -5 °C.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)