Mexico, de luto: Gobierno de Sheinbaum confirma 64 muertos por lluvias en 5 estados

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 13 de octubre de 2025, la mandataria instruyó a su Gabinete informar sobre las afectaciones que produjeron las fuertes lluvias que azotaron México desde el jueves pasado.

La primera en exponer fue la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, quien informó que, tras las precipitaciones registradas durante los últimos días, suman 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas en al menos cinco estados del centro y oriente de México:

Veracruz Puebla Hidalgo San Luis Potosí Querétaro

En estas entidades se mantienen operativos de emergencia para atender las zonas más afectadas.

Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo ye l acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y el municipio. Nadie quedará desamparado", declaró la funcionaria.

Según la funcionaria, lluvias, originadas por una combinación de sistemas meteorológicos entre el 6 y el 9 de octubre, ocasionaron crecidas de ríos, deslaves y desbordamientos en distintas regiones del país, las cuales causaron los sensibles decesos.

Informe entidad por entidad

En Veracruz, el estado más golpeado por las precipitaciones, 40 municipios reportan afectaciones, entre ellas daños en viviendas, carreteras y servicios básicos. Hasta el momento, se han confirmado 29 muertes y 18 personas desaparecidas en territorio veracruzano.

En Puebla, las autoridades contabilizaron daños en 23 municipios, de los cuales 17 presentan afectaciones severas. Las intensas lluvias dejaron 13 víctimas mortales y cuatro desaparecidos, además de comunidades rurales incomunicadas debido al colapso de caminos y puentes locales. Los niveles de lluvia alcanzaron hasta 286 milímetros en algunas zonas del estado, uno de los registros más altos de los últimos años.

En tanto, en Hidalgo se reportaron 28 municipios afectados. Aquí el número de decesos fue de 21, y el de desaparecidos se mantiene en 43, según explicó Velázquez Arzúa. En San Luis Potosí y Querétaro también se reportan consecuencias importantes, sin embargo, solo Querétaro ha reportado un muerto.

Se detalló que las autoridades estatales trabajan en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional dentro del Plan DN-III-E y el Plan GN-A, enfocados en el rescate de personas, distribución de víveres y restablecimiento de servicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'