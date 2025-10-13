Sheinbaum: Más de 100 mil casas dañadas por lluvias; hay 19 mil mdp disponibles pese a desaparición del Fonden

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se estima que más de 100 mil viviendas resultaron afectadas en los cinco estados del país afectados por lluvias e inundaciones de la semana que pasó. En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria mencionó que la cifra hasta el momento es de 64 personas fallecidas y 65 personas no localizadas, además de 60 comunidades que siguen aisladas en los cinco estados.

Explicó que, aunque el Fonden ya no existe como fideicomiso, se encuentra con una partida presupuestal de 19 millones de pesos este año para emergencias, de los cuales ya se utilizaron tres mil para contingencias pasadas en Guerrero y Oaxaca: "Hay suficiente recurso, en esto no se va a escatimar", dijo la presidenta.

Apuntó que hoy viaja a Hidalgo y Querétaro para la evaluación de daños, y en la semana visitará San Luis Potosí y regresará a Veracruz, particularmente a Poza Rica y Álamo, los dos municipios más afectados de ese estado. Sheinbaum agradeció a empresas privadas que han apoyado con sus equipos y a las organizaciones que quieren donar despensas, que será a través de los gobiernos de los estados.

Reiteró que se habilitó el número 079 para las personas que aún no encuentran a algún familiar. Comentó que van 64 personas fallecidas y 65 personas que aún no están localizadas, y garantizó que llegará la ayuda. Al expresar que "atender es nuestra obligación", Sheinbaum Pardo reconoció que hay desesperación de las familias que lo perdieron todo y por eso hubo reclamos en sus recorridos en las entidades afectadas.

Por otra parte, indicó que la Secretaría de la Defensa tiene una reserva de enseres domésticos que se van a dar en su momento, además de que habría reubicaciones de familias por la ubicación de sus viviendas a la orilla de los ríos. "Estamos levantando los censos, también para poder ofrecer vivienda a mucha gente que tenía su vivienda en las laderas de río y que, evidentemente, no puede regresar a estas zonas porque son zonas de riesgo. Habrá reubicaciones", refirió.

Comentó que también habrá apoyos para quienes perdieron a algún familiar y la Comisión Nacional de Búsqueda apoyará para la localización de personas desaparecidas por las lluvias. El centro también incluye apoyos para las personas con daños en parcelas y al pequeño comercio.

