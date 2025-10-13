Sheinbaum recorre estados afectados por tormenta 'Raymond' y garantiza recursos para afectados

Pinal de Amoles, Querétaro.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa recorriendo los estados afectados por la tormenta 'Raymond', asegurando que hay los recursos suficientes para apoyar a todos los afectados. Este lunes 13 de octubre la mandataria llegó a Querétaro, donde mencionó: "Saldremos adelante", prometiendo que ninguna familia quedará desamparada.

En compañía del gobernador Mauricio Kuri, la mandataria morenista informó que se recorrió la comunidad de Pinal de Amoles, una de las más afectadas por las lluvias. "Seguimos en territorio, hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante", compartió desde el sitio. Por su parte, el mandatario estatal agradeció el apoyo del Gobierno Federal. Mauricio Kuri informó que del total de 108 comunidades que habían quedado incomunicadas, ahora solo hay 30, donde ya se trabaja de forma puntual para restablecer los caminos.

pic.twitter.com/305xWdHh0o — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

"Creo que hemos avanzado bastante bien. Y cuando usted (a la presidenta) dio la instrucción de que llegaran las máquinas de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Infraestructura, la verdad es que ya se vio un cambio muy fuerte y bajamos de 108 comunidades a 30", afirmó Kuri. Actualmente, el apoyo se está brindando a través de los planes DN-III-E y Marina; además, por parte de la Secretaría de Bienestar, se ha comenzado un censo casa por casa en las cinco entidades afectadas: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí con el fin de entregar apoyos.

Daños de la tormenta 'Raymond'

El impacto de la tormenta 'Raymond' ha sido catastrófico, especialmente en Poza Rica, Veracruz, donde un primer balance cuantifica más de 16 mil familias con afectaciones y más de 220 personas rescatadas de emergencia. Además, solo en Veracruz se han registrado 29 fallecimientos por las lluvias de un global de 64 en las diferentes entidades afectadas.

Ante esto, la presidenta afirmó que el Gobierno Federal tiene una partida de más de 19 mil millones de pesos para hacerle frente a emergencias. "El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no existe como fideicomiso, pero hay una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias", señaló. Sobre el hecho de que si el evento de tal magnitud se pudo prevenir, informó que "no había ninguna condición científica-meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud".

Hoy inicia el censo casa por casa en los cinco estados afectados por lluvias; participan 600 brigadas con tres mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar.



Llegaremos a todas las viviendas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. pic.twitter.com/b8BB2f4Q8F — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui