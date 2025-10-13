Sheinbaum responde a críticas, ministros donarán su salario a damnificados y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información ha estado muy movida en las últimas horas debido a que gran parte del país colapsó debido a las lluvias provocadas por los fenómenos Priscilla y Raymond. Conoce la información que está marcando la agenda nacional a través del Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo conocerás los detalles de los tres acontecimientos o noticias más interesantes del día.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Gobierno confirma 64 fallecidos por lluvias en 5 estados

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que tras las precipitaciones registradas durante los últimos días, se confirman 64 personas sin vida y 65 desaparecidas en al menos cinco estados del centro y oriente de México.

Ministros de la Corte donarán parte de su salario a damnificados

Durante la sesión pública del Pleno, este lunes 13 de octubre, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, afirmó que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donarán parte de su salario para los afectados por las recientes lluvias en varias entidades del país.

Sheinbaum responde a críticas de opositores

Después de las fuertes críticas de la oposición por la respuesta del gobierno de la 4T ante las intensas lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que actúan con "saña y maldad"; en su conferencia mañanera, la morenista también afirmó que las críticas no les afectan: "Si no estuviéramos haciendo nada todavía, las críticas siempre son válidas, nosotros no le tememos a las críticas".

Fuente: Tribuna del Yaqui