AVISO INFONAVIT: Así puedes encontrar casas en remate y comprarlas con tu crédito

Ciudad de México.- El acceso a la vivienda propia es un reto cada vez más grande en México, por ello, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impulsa la venta de casas recuperadas o rematadas, con el objetivo de ofrecer alternativas más accesibles.

Sin embargo, la venta de estas propiedades no la hace el Infonavit de manera directa, sino que se distribuye a través de inmobiliarias autorizadas, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales. Para quienes comprar una vivienda por este medio, es fundamental verificar el estado legal y físico de la propiedad antes de iniciar cualquier trámite. Esto asegura que el comprador no enfrente problemas posteriores y pueda utilizar los programas oficiales de financiamiento disponibles.

Remate de casas Infonavit. Créditos: Internet

Cada año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recupera propiedades que han sido abandonadas o cuyos créditos hipotecarios no se han cumplido. Las casas recuperadas del Infonavit son propiedades que han sido devueltas al instituto debido a incumplimientos en los pagos de los créditos hipotecarios.

Estas viviendas son rehabilitadas y luego puestas a la venta a través del Programa de Regeneración Comunitaria, ofreciendo precios mucho más bajos, hasta un 30 por ciento menos que su valor de mercado. Este proceso no solo beneficia a los nuevos compradores, sino que también ayuda a revitalizar comunidades con alto índice de abandono.

uD83CuDFE0uD83DuDCB8 Oportunidad: El Infonavit puso en venta casas recuperadas con grandes descuentos. Descubre cómo encontrarlas y comprarlas de forma segura. uD83CuDDF2uD83CuDDFD?#Infonavit #CasasEnRemate #ViviendaMéxico pic.twitter.com/s6rMZDSQ9F — Debate (@ELDEBATE) October 14, 2025

Para acceder a la lista de casas en remate del Infonavit, es importante tener en cuenta que el instituto no vende estas propiedades directamente al público. Debes buscar a través de co-inversores autorizados, como inmobiliarias y desarrolladoras que participan en el programa.

Pasos para encontrar las casas disponibles:

Inmobiliarias y desarrolladoras autorizadas : Estas empresas son co-inversores del programa y están encargadas de la rehabilitación y venta de las viviendas.

: Estas empresas son co-inversores del programa y están encargadas de la rehabilitación y venta de las viviendas. Portales inmobiliarios : Algunos sitios especializados permiten filtrar la búsqueda con términos como 'casas Infonavit' o 'viviendas recuperadas'.

: Algunos sitios especializados permiten filtrar la búsqueda con términos como 'casas Infonavit' o 'viviendas recuperadas'. Centros de Servicio Infonavit (CESI) : Puedes acudir personalmente para consultar el catálogo más reciente o llamar a Infonatel para asesoría personalizada.

: Puedes acudir personalmente para consultar el catálogo más reciente o llamar a Infonatel para asesoría personalizada. Subastas oficiales: En ciertas ocasiones, el Infonavit organiza eventos donde ofrece lotes de casas a precios preferenciales.

Comprar una casa recuperada del Infonavit ofrece varios beneficios, tales como precios accesibles, ya que estas viviendas pueden estar hasta un 30% por debajo del valor de mercado. Otro beneficio es que puedes utilizar tu crédito Infonavit no solo para la compra de la propiedad, sino también para realizar reparaciones o mejoras necesarias en la vivienda.

El proceso de compra es transparente y está regulado por la Ley del Infonavit, garantizando que todas las transacciones sean seguras. Además, las casas son rehabilitadas antes de ser vendidas, lo que significa que son habitables y seguras.

¿Cómo puedo adquirir una casa recuperada de Infonavit?

Precalificación y revisión de tu crédito : Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y verifica si cuentas con un crédito activo, así como el monto disponible para utilizar.

: Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y verifica si cuentas con un crédito activo, así como el monto disponible para utilizar. Identifica una propiedad disponible : Recurre a inmobiliarias autorizadas o busca en plataformas digitales que promocionan remates de casas del Infonavit.

: Recurre a inmobiliarias autorizadas o busca en plataformas digitales que promocionan remates de casas del Infonavit. Confirma el estatus legal y físico : Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que la casa esté en regla. Las propiedades ofertadas son previamente regularizadas, pero siempre es recomendable verificar con apoyo de un asesor.

: Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que la casa esté en regla. Las propiedades ofertadas son previamente regularizadas, pero siempre es recomendable verificar con apoyo de un asesor. Trámite con el vendedor autorizado: Al tratarse de terceros, deberás gestionar la compra directamente con ellos, siguiendo los lineamientos de financiamiento de Infonavit.

Por lo tanto, el Infonavit permite utilizar el crédito hipotecario no solo para adquirir estas viviendas recuperadas, sino también para cubrir los gastos de reparación y mejoras necesarias. Este beneficio aplica únicamente si el comprador cumple con los criterios de elegibilidad del programa y sigue el procedimiento establecido por el instituto y sus socios autorizados.

Así puedes obtener ahora tu casa INFONAVIT pic.twitter.com/gjP9EYQTeh — SiempreEnLaNoticia (@S_EnLaNoticia) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui