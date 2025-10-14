Claudia Sheinbaum revela fecha para presentar propuesta sobre jornada laboral de 40 horas

Ciudad de México.- Este martes 14 de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, abordó el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México, proyecto encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la participación de sindicatos, trabajadores e integrantes del gremio empresarial.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023) destacó que en noviembre se presentará la propuesta, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales sin sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo tanto, subrayó que la iniciativa no implicará un estancamiento de los salarios. Según la mandataria, el proceso se ha llevado a cabo consultando a todas las partes involucradas para alcanzar una decisión que satisfaga a la mayoría.

"Nuestra idea es que la jornada sea de 40 horas, pero que el salario siga aumentando, que no sea una cosa por la otra. Hasta ahora todo ha sido un trabajo de consenso; se busca que la disminución sea paulatina, alcanzando las 40 horas mientras el salario continúa incrementándose, sin que esto sea un pretexto para no subir los sueldos", explicó a los medios de comunicación Sheinbaum Pardo.

En noviembre

De hecho, uno de los involucrados directamente es el Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, quien se encuentra en diálogos constantes con sindicatos y empresarios para determinar soluciones que beneficien al pueblo. Es importante recordar que en septiembre de 2023 se presentó por primera vez la propuesta de jornada laboral de 40 horas ante el Congreso de la Unión, marcando un antecedente clave en la discusión de este tema en el país.

Conferencia de prensa matutina. Martes 14 de octubre 2025 https://t.co/KsqfyIC6Wc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 14, 2025

Más tarde, en agosto de este año, el debate se retomó al señalarse que la propuesta sería discutida durante el periodo de sesiones iniciado el 1 de septiembre; sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, desmintió esta versión. Por último, pese a este nuevo avance, aún falta que la iniciativa pase por el Congreso, se realicen negociaciones con distintas bancadas, se efectúen ajustes al texto y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Fuente: Tribuna del Yaqui