LLUVIAS intensas y nuevo Frente Frío afectarán gran parte de México HOY martes 14 de octubre

Ciudad de México.- Este martes 14 de octubre de 2025, gran parte del país experimentará condiciones de cielo nublado, lluvias de distinta intensidad y un descenso en las temperaturas en varias regiones. Mientras en el sur y sureste se pronostican precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica, el norte se verá afectado por un nuevo Frente Frío que traerá rachas de viento y un ambiente más fresco. Aquí el clima en México.

Detalles del clima en México para este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la combinación de canales de baja presión, una circulación ciclónica y una zona de baja presión en el Pacífico Surgenerará lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

En la Península de Yucatán, los efectos se sentirán con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que hacia el occidente se prevé cielo nublado con posibilidad de tormentas eléctricas.

En el noroeste, la llegada del Frente Frío número 7 provocará un cambio notable en las condiciones atmosféricas. Este sistema, al interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos fuertes y un descenso de temperatura en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua, donde también podrían presentarse lluvias aisladas.

El ambiente más inestable se concentrará en el centro y occidente del país, donde un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y el Pacífico generarán lluvias fuertes en entidades como Jalisco, Michoacán, Colima, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas. También se esperan chubascos dispersos en Morelos, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa y Estado de México (Edomex), además de lluvias ligeras en Ciudad de México (CDMX), Guanajuato, Tlaxcala y Coahuila.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes e intensas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y reducción de visibilidad, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles encharcamientos o deslaves en zonas montañosas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores máximos de 35 a 40°C en regiones del noreste de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Las temperaturas más agradables, de entre 30 y 35°C, se mantendrán en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por la mañana, el ambiente será frío en zonas altas de Baja California y Estado de México, donde se prevén valores cercanos a 0°C, mientras que en sierras de Durango, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, los termómetros oscilarán entre 0 y 5°C.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui