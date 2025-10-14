Los diputados del PAN proponen eliminar el pago de ISR del aguinaldo

Ciudad de México.- En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para exentar el aguinaldo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El objetivo es devolver a la prestación "su carácter de apoyo genuino" y apoyar los ingresos de los hogares. La propuesta impulsada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Con el fin de mejorar la economía de millones de familias mexicanas en la temporada decembrina, presentaron en el congreso una iniciativa para eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se descuenta del aguinaldo. La propuesta busca que los trabajadores reciban el pago íntegro de esta prestación, sin deducciones fiscales, en un momento clave del año.

Aumento al aguinaldo en diciembre: proponen eliminar el pago del ISR

El legislador Armando Tejeda Cid, impulsor de la iniciativa, explicó que el aguinaldo es un reconocimiento al esfuerzo laboral y no debería verse afectado por los impuestos. "El aguinaldo no debe ser objeto de ISR, porque no es un ingreso adicional, sino un derecho laboral", argumentó. De acuerdo con Tejeda, desde 2014 el gobierno retiene hasta 30 por ciento de esta prestación, lo que ha reducido de forma significativa el ingreso disponible de los trabajadores.

La propuesta plantea modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para garantizar que el aguinaldo no esté sujeto a impuestos. Además, busca establecer que esta prestación sea equivalente a 40 días de salario y que su pago se realice en dos partes: La primera, antes del 15 de diciembre, y el resto, a más tardar, el 15 de enero.

Hoy en tribuna alzamos la voz para que al aguinaldo no se le descuente ISR. Debe llegar íntegro a las familias mexicanas, porque el aguinaldo es un apoyo de fin de año, no un ingreso que deba castigarse con impuestos#AguinaldoSinDescuento #AguinaldoCompleto #TrabajemosJuntos pic.twitter.com/gKVQjQlC0t — Armando Tejeda (@_ATejeda) October 9, 2025

Según los legisladores, eliminar el ISR del aguinaldo beneficiaría a más de 30 millones de familias mexicanas sin comprometer las finanzas públicas. Argumentan que, al aumentar la liquidez de los hogares durante diciembre, se estimularía el consumo interno, lo que a su vez generaría mayor recaudación por IVA y fortalecería la economía nacional.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que también propone exentar del ISR a los trabajadores con ingresos menores a 18 mil pesos mensuales y eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel y la gasolina. Estas medidas, aseguran, contribuirían a mejorar el poder adquisitivo de las familias sin afectar los ingresos del Estado.

Hoy en día, la ley establece que el aguinaldo está exento de ISR solo hasta un monto equivalente a 30 días de salario mínimo. Si la cantidad supera ese límite, el excedente sí se grava, reduciendo el monto final que llega a los bolsillos de los trabajadores. Con la reforma planteada por el PAN, todo el aguinaldo quedaría libre de impuestos, lo que representaría un alivio significativo en la economía de millones de hogares mexicanos.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Hacienda y Trabajo en la Cámara de Diputados, donde será discutida antes de llegar al pleno. De aprobarse, entraría en vigor para la temporada decembrina, lo que significaría un "respiro" económico justo en la época del año en la que más se necesita.

