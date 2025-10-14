Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3988 de HOY martes 14 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es martes 14 de octubre y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3988, que es conmemorativo del Heroico Colegio Militar, aniversario que se celebra cada 11 de octubre.

"El Colegio Militar se creó el 11 de octubre de 1823 en Perote y en 1828 se instaló en la Ciudad de México. En 1841 se trasladó al Castillo de Chapultepec, aunque durante la Guerra de Reforma ocupó otros recintos antes de regresar allí. En 1920 pasó a Popotla, donde permaneció hasta 1976. El 29 de diciembre de 1949 fue declarado Heroico Colegio Militar en reconocimiento a la lealtad y compromiso de sus cadetes", señala la Lotería Nacional en su boletín.

¿Cuánto se puede ganar en el Sorteo Mayor de hoy martes 14 de octubre?

En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de cada tres participantes resulta premiado.

Si compraste las tres series completas, podrías obtener el premio mayor de 21 millones de pesos.

Si adquiriste una sola serie, podrías ganar hasta 7 millones de pesos.

En caso de haber comprado un solo cachito, el premio máximo al que puedes aspirar es de 350 mil pesos.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3988 de hoy 14 de octubre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

41788

Segundo premio 2,550,000 pesos:

50415

Tercer premio 900,000 pesos:

04473

Cuarto premio 240,000 pesos:

26576

Quinto premio 240,000 pesos:

43280

Sexto premio 240,000 pesos:

46429

Séptimo premio 240,000 pesos:

52907

Octavo premio 120,000 pesos:

46326

Noveno premio 120,000 pesos:

58463

Décimo premio 120,000 pesos:

01744

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

56829

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

57455

¿Cuándo jugará el próximo Sorteo Mayor?

El próximo Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se jugará el 21 de octubre de 2025 y el 28 de octubre de 2025 se juega otra vez el Sorteo Mayor. Además, recuerda que el 26 de octubre de 2025 se juega el Sorteo Zodiaco Especial número 1724. Los cachitos ya se encuentran a la venta en los sitios de la Lotería Nacional y TRIBUNA traerá para ti los resultados.

