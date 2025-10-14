Muere abogado baleado en CDMX, revocan visas a políticos mexicanos y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Cierra este martes 14 de octubre de la mejor manera, que es informándote de los acontecimientos que están marcando la agenda a nivel nacional. Si no quieres perder mucho tiempo para leer las noticias más importantes que ocurrieron este día en territorio mexicano, quédate a ver este Tribuna Top 3 México. Hoy conoce los detalles sobrer el asesinato de un conocido abogado en CDMX.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum dice que "no está bien" supuesta ayuda de cárteles a damnificados

Tras darse a conocer en redes sociales la supuesta entrega de despensas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a personas damnificadas por las lluvias e inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que "eso no está bien" y señaló que se espera que este fin de semana pueda darse el primer apoyo del gobierno en los diferentes estados afectados.

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos

El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva contra los cárteles de la droga y sus supuestos aliados políticos. La información preliminar indica que algunos de los funcionarios son del partido Morena.

Confirman muerte del abogado David Cohen

Durante la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, se confirmó el sensible fallecimiento del abogado, David Cohen Sacal, quien había sido atacado a balazos el pasado lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Fuente: Tribuna del Yaqui