Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo se deposita el pago de noviembre y el aguinaldo 2025?

Ciudad de México.- El pago de noviembre llegará con buenas noticias para miles de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que, además del depósito habitual, muchos recibirán su aguinaldo 2025. Este ingreso adicional con motivo del fin de año representa un respiro económico importante para las familias, especialmente ante los gastos de temporada y las celebraciones decembrinas.

De acuerdo con el calendario oficial, el IMSS realizará el pago de la pensión correspondiente a noviembre el lunes 3 de noviembre de 2025. En esa misma fecha, los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, quienes reciben pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, también recibirán su aguinaldo, equivalente a una mensualidad completa de su pensión.

Por otro lado, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 no contarán con este beneficio, ya que su régimen no contempla el pago de aguinaldo.

Fechas del pago de pensión y aguinaldo del ISSSTE en noviembre 2025:

En el caso del ISSSTE, el aguinaldo 2025 equivale a 40 días de salario y se entrega en dos partes:

Primera mitad : Se depositará durante la primera quincena de noviembre de 2025, justo después del pago de pensión mensual, previsto para el 30 de octubre.

: Se depositará durante la primera quincena de noviembre de 2025, justo después del pago de pensión mensual, previsto para el 30 de octubre. Segunda mitad: Se pagará en la primera quincena de enero de 2026, lo que permitirá a jubilados y pensionados iniciar el año con un ingreso adicional.

Tanto los pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 como los jubilados del ISSSTE recibirán en noviembre un doble ingreso, gracias al pago del aguinaldo. Este apoyo extra suele destinarse a compras navideñas, pago de deudas o ahorro para el inicio del siguiente año, por lo que representa un ingreso clave para miles de familias mexicanas.

Las autoridades del IMSS y del ISSSTE recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales, donde se confirmarán las fechas exactas de depósito y cualquier posible ajuste en el calendario de pagos. De esta forma, los pensionados podrán planificar mejor sus gastos y aprovechar al máximo el aguinaldo correspondiente al cierre del año.

