Sheinbaum responde a reporte sobre retiro de visa a 50 morenistas: "EU no comparte esa información con México"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió este martes tener información del presunto retiro de visa estadounidense a 50 políticos de Morena y decenas más de otros partidos, como lo reportó la agencia Reuters. En su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que los datos de estas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos son informadas personalmente a los afectados.

"No, no tenemos información, el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto de que es una información personal", señaló. Sin embargo, señaló que su administración recibe información de los casos cuando estos implican un asunto de seguridad, por lo que no se les anuncian todos.

No es una información que ellos compartan con el gobierno de México, a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace en este caso el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la embajada o de los consulados", explicó.

La agencia Reuters señaló que dos funcionarios mexicanos, que solicitaron declarar bajo anonimato, le confirmaron que hay 50 políticos a los que Estados Unidos les ha revocado sus visas. Según la publicación, esta medida ha causado una discreta conmoción en la elite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos y requiere visa para ello.

