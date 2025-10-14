Temporada de huracanes, activa: Conagua supervisa posible ciclón 'Sonia' en el Pacífico

Ciudad de México.- La temporada de huracanes en México sigue activa este mes de octubre, y ahora las autoridades meteorológicas monitorean el Océano Pacífico, donde podrían surgir un nuevo ciclón tropical que ya está siendo vigilado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De continuar su desarrollo, el sistema podría recibir el nombre de 'Sonia', según el listado oficial de la temporada de ciclones tropicales 2025.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido este martes 14 de octubre de 2025, el fenómeno se localiza aproximadamente a 415 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas, con una probabilidad del 10 por ciento de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 50 por ciento en los próximos siete días. Las autoridades meteorológicas advirtieron que, de mantener su organización, podría evolucionar a ciclón tropical hacia finales de la semana.

El #SMNmx continúa su vigilancia para una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico, al sur de #Chiapas. Mantiene 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. pic.twitter.com/NwwEvar2Uz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

¿Dónde se ubica el posible ciclón 'Sonia'?

El organismo federal señaló que esta zona de baja presión se encuentra frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde persisten condiciones favorables para su fortalecimiento, debido a las altas temperaturas del mar y la presencia de humedad atmosférica. Además, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, pues el sistema podría provocar lluvias puntuales, rachas de viento y oleaje elevado en la región sur del país.

La temporada de ciclones tropicales 2025 ha mostrado una actividad superior al promedio, con 17 sistemas formados hasta el momento, de los cuales 10 han sido tormentas tropicales y 7 evolucionaron a huracanes. Entre los más recientes se encuentran 'Priscilla' y 'Raymond', cuyos efectos se sintieron principalmente en entidades como Veracruz, Hidalgo y Puebla. Según los pronósticos de la Conagua, aún podrían formarse tres sistemas más antes del cierre de temporada, previsto para el mes de noviembre.

En su comunicado, la Conagua recordó que un ciclón tropical es un sistema atmosférico caracterizado por una masa de aire cálida y húmeda con vientos que giran en espiral alrededor de un centro de baja presión. Estos fenómenos se desarrollan principalmente en aguas tropicales con temperaturas superiores a 26 grados Celsius, lo que favorece la formación de nubes y precipitaciones intensas.

Actualmente, el sistema en el Pacífico aún se encuentra en fase de baja presión con potencial de desarrollo, pero su evolución será monitoreada constantemente por las autoridades meteorológicas nacionales e internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui