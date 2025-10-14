Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 14 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:30 horas, en la alcaldía Álvaro Obregón, marcharán integrantes de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia Independiente desde la estación Barranca del Muerto, de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con destino a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Exigen el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 219/2024 por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual ordena crear una tarifa especial de electricidad para adultos mayores y grupos vulnerables.

De hecho, en punto de las 09:00 horas, se reunirán en la Miguel Hidalgo miembros del Movimiento Social por la Tierra, frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para después dirigirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solicitan una reunión con la titular de dicha secretaría para retomar el tema de la presa Endho, en Tula, Hidalgo. Se espera un aforo aproximado de 350 personas.

Tráfico en CDMX hoy 14 de octubre

En cuanto a las concentraciones, alrededor de las 08:00 horas, en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán, se reunirán empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Llevarán a cabo un paro nacional bajo la modalidad de "brazos caídos", como protesta por la falta de incremento salarial, las condiciones laborales deficientes y las desigualdades entre el personal sindicalizado y de confianza; así como por la falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Finalmente, a las 09:00 horas, en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, como parte del Paro Nacional Agropecuario, en defensa de la dignidad del campo mexicano. Su objetivo es exigir al Gobierno Federal las siguientes demandas: reforma al artículo 27 constitucional, oposición a la ratificación del Tratado de Libre Comercio, y reconocimiento de la propiedad social y de la clase campesina como sujetos de derecho público.

