Aprueban Ley de Amparo, titular de SRE se reúne con Marco Rubio y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información a nivel nacional ha estado muy movida este miércoles 15 de octubre, sobre todo con la reciente aprobación de la Ley de Amparo. Si a ti te resulta complicado mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en territorio mexicano y de los acontecimientos que marcan la pauta en México, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3. No pierdas de vista las noticias más importantes del país.

Sheinbaum desmiente recompensas por ataques contra agentes del ICE   

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay información relacionada con presuntas recompensas de hasta 50 mil dólares que grupos del crimen organizado ofrecen para atentar contra agentes de ICE en EU; afirmó que en México no hay investigaciones por este tipo de casos. 

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente se reúnen en Washington 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron en Washington para dar seguimiento a los acuerdos en temas de seguridad alcanzados durante la visita de Rubio a México.

Diputados aprueban Ley de Amparo

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo este miércoles 15 de octubre de 2025, la cual regulara el juicio de amparo, un recurso legal para proteger los derechos humanos y las garantías individuales frente a actos de autoridad que los violen.  

Fuente: Tribuna del Yaqui

