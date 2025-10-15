Avanza apoyo para ganaderos del norte; recibirán 700 mdp, según Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- En su mañanera Sheinbaum anunció que los créditos para el programa de apoyo a la producción ganadera en Sonora, Coahuila y Durango, con una inversión total de 2 mil 181 millones de pesos, comenzarán a entregarse la próxima semana. Del monto total, alrededor de 600 millones de pesos corresponden a inversión directa del Gobierno federal en calidad de fondo perdido.

La mala noticia para los ganaderos de Sonora es que seguirá cerrada la frontera de Estados Unidos para la exportación de ganado y no hay para cuando abran ese mercado, siendo la buena noticia que la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció apoyos por más de 2 mil millones de pesos al sector pecuario, de los cuales 600 millones de créditos serán "a fondo perdido" es decir subsidiados o regalados.

El proyecto de apoyo está dirigido a ganaderos de Sonora, Durango y Coahuila. Créditos: Internet

Según vemos, de ese apoyo por 2 mil millones de pesos se repartirían cerca de 700 millones de pesos entre los ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango, pero solo a los exportadores no a los rancheros en general, y habrá que ver si esos recursos no se prestan al 'manoteo' y se entregan solo a los exportadores cercanos a la dirigencia de las asociaciones ganaderas estatales, como lo han denunciado en Sonora los rancheros del norte de la entidad que se privilegia con los apoyos y exportaciones a solo unos cuantos.

Sobre la reapertura de la frontera para exportación de ganado, Sheinbaum señaló que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos la planteó para noviembre, aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) mantiene diálogo con su contraparte estadounidense para lograr que se concrete. Para los ganaderos de Sonora renace la esperanza de la reapertura de la frontera de Estados Unidos.

Anuncia la Presidenta @Claudiashein inversión de casi 700 mdp en programa para la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno exportación, que contempla a ganaderos de este Durango Coahuila y de Sonora pic.twitter.com/rQ6YwbF8NK — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 6, 2025

Los apoyos anunciados en créditos y recursos a fondo perdido son buenos, pero serán solo aspirinas para los ganaderos exportadores que pierden cientos de millones por día por el cierre del mercado norteamericano. Sin abundar mucho sobre el tema, dijo que en su momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informará sobre cuándo se tiene estimado que se recupere la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui