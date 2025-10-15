Clima en México HOY miércoles 15 de octubre: Conagua advierte Frente Frío y LLUVIAS

Ciudad de México.- El clima en México de este miércoles 15 de octubre de 2025 se presenta inestable en gran parte del país debido al avance del Frente Frío número 7 y a distintos sistemas atmosféricos que generarán lluvias, vientos fuertes y variaciones de temperatura. Para que tomes precauciones si tienes planeado realizar actividades al aire libre, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 7 se desplaza sobre el noroeste del territorio, interactuando con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Esta combinación ocasionará rachas de viento de entre 45 y 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, el golfo de California, Chihuahua y Sonora.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Además, se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas de Chihuahua. Se prevé que, al finalizar el día, la vaguada se desplace hacia el sur de Estados Unidos (EU), dejando de afectar al país.

Mientras tanto, canales de baja presión sobre el interior del territorio y una circulación ciclónica en altura que se moverá por el oriente, centro y noreste, generarán chubascos y lluvias fuertes en esas regiones. En el Pacífico Sur, los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico favorecerán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en el sur y sureste del país.

En el occidente, un canal de baja presión propiciará lluvias muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias fuertes en Nayarit y Colima. Por su parte, en la Península de Yucatán, la entrada de humedad del mar Caribe mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

????En entidades del noroeste y norte de #Mexico, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/jNsLiQPiuQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2025

Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, podrían registrarse intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos y el Estado de México (Edomex), mientras que Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y la Ciudad de México (CDMX) tendrán lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, durante la mañana persistirá el ambiente frío, con valores mínimos entre -5 y 0°C en las sierras de Baja California, Puebla y Edomex, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso en gran parte del país, alcanzando entre 35 y 40°C en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Campeche, mientras que en regiones de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se esperan máximas de 30 a 35 grados.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)