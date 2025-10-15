Con retroactividad se consuma la Ley de Amparo; va al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Ciudad de México.- Con 81 votos a favor de Morena y sus aliados, 37 en contra y 0 abstenciones, el Senado de la República aprobó, con retroactividad, la reforma a la Ley de Amparo que había sido devuelta de la Cámara de Diputados; ahora pasa al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los cambios que se realizaron en la Cámara de Diputados tienen que ver con los artículos 128, 129 y tercero transitorio de la ley reglamentaria, siendo el último el que causó mayor polémica por la retroactividad. Cabe recordar que la modificación fue presentada en la Cámara de Diputados por el legislador de Morena, Hugo Eric Flores, donde establece que las etapas de juicios actuales se resolverán con las disposiciones actualmente vigentes, mientras que las futuras se harán con las nuevas reglas. El Senado de la República aprobó la minuta horas después de haberla recibido, sin turnarla a comisiones y manteniendo sin cambios la nueva redacción propuesta.

La oposición acusó que Morena se desentendió de los trámites de rigor. "Dicen 'es que corregimos un asunto que tiene que ver con una redacción', pero esta redacción está peor, realmente. Solamente la presidenta dijo: 'No, es que eso no iba'. ¡Claro que iba!, porque ya hicieron cuentas y necesitan dinero", afirmó la legisladora Carolina Viggiano.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC ES OFICIAL: SENADO APRUEBA REFORMA AL AMPARO



El Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo en lo particular. Así quedó la votación:



uD83DuDFE2 81 a favor

uD83DuDD34 37 en contra



Pasa a la Presidencia para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. pic.twitter.com/yt9Lm5aYNo — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) October 15, 2025

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que al reincorporar la retroactividad se insultaba la inteligencia del pueblo de México. "Pero ahora no, ahora nos quieren engañar absolutamente. Quieren decir que no es retroactivo, simple y sencillamente poniendo en el decreto que no es retroactivo".

"Un nuevo artículo tercero transitorio que insiste en la aplicación retroactiva de la ley de desamparo, es decir, ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite", sostuvo, por su parte, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales. De acuerdo con lo establecido y con base en la aplicación de "retroactividad procesal", todos los casos aún sin sentencia definitiva quedarían firmes a suspensiones provisionales, pruebas, alegatos, pero la resolución final deberá tomar en cuenta, cuando entre en vigor esta nueva ley.

uD83DuDCA5uD83DuDCB0 “Morena le va a cobrar más impuestos a los mexicanos”: Zavala



La diputada de @AccionNacional, @Mzavalagc dio a conocer que votó en contra de las reformas a la ley de amparo la cual ahora quitará derechos a los ciudadanos, asimismo la legisladora enlistó los nuevos… pic.twitter.com/4fakMraAGW — Político MX (@politicomx) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui