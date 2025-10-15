Diputados de Morena aprueban impuesto a electrolitos y videojuegos; aumenta IEPS a refrescos y sorteos

Ciudad de México.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Entre los principales cambios se incluye la creación de un impuesto a electrolitos y videojuegos, así como el aumento en la tasa en productos como tabaco, bebidas saborizadas, juegos con apuestas y sorteos.

La reforma, recibió 31 votos a favor y 11 en contra dentro de la Comisión. El objetivo central, según los legisladores que respaldan la propuesta, es incrementar los ingresos del gobierno federal y fomentar un consumo más responsable de ciertos productos.

DIPUTADOS APRUEBAN IMPUESTO A ELECTROLITOS ORALES



La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),



Se aumentó el impuesto a cigarros, tabaco y nicotina. La tasa pasará de 160% a 200%. Para la enajenación o importación de productos de nicotina, se estableció una tasa de 100%, además de un impuesto adicional por el contenido de nicotina. En las bebidas saborizadas se aumentó el impuesto de 1.6454 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro. Según los legisladores, el objetivo es disminuir su consumo.

Asimismo, se propuso ampliar la aplicación del impuesto a aquellas bebidas que contengan edulcorantes añadidos. En los juegos y sorteos se aumentó el impuesto, que pasará del 30% al 50%, con el objetivo de desincentivar su uso. Además, se impuso una tasa de 50% a los juegos con apuestas y sorteos que se realicen por internet. En los videojuegos se estableció un impuesto de ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para personas menores de dieciocho años.

Sueros orales: los legisladores previeron establecer el impuesto a los sueros orales que se comercializan en todo tipo de tiendas, en particular a aquellos que incluyan ingredientes añadidos adicionales a los recomendados en materia de salud. El gravamen busca aplicar el IEPS a los productos que contengan azúcar y otros componentes envasados para el consumo masivo. Según la minuta, se protege a los sueros orales que respetan la receta recomendada para los programas de salud.

Se cobrará IEPS a los sueros orales que contengan ingredientes extra a la glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico. "Lo anterior evita dar carga fiscal del IEPS a los sueros que se produzcan siguiendo las recomendaciones de la OMS. Por tanto, causarán IEPS los sueros orales que no contengan solamente el total de las sustancias referidas", expuso el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena).

una botella de Electrolit contiene: Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio deshidratado, cloruro de magnesio hexahidratado, lactato de sodio, glucosa y vehículo cbp.

Con el argumento del exceso de azúcar, la Cámara de Diputados plantea que las bebidas Electrolit se consideren refrescos, destinando los impuestos recaudados a programas de prevención de salud pública en la materia. La propuesta sigue en análisis legislativo

Fuente: Tribuna del Yaqui