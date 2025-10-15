PRECAUCIÓN: Usuarios en México reportan caída de la plataforma Didi HOY 15 de octubre

Ciudad de México.- Si eres de las personas que usan aplicaciones de transporte para llegar a su escuela, trabajo u otras actividades, más vale que tomes precauciones este miércoles 15 de octubre, pues usuarios de la plataforma de transporte Didi reportaron fallas en el servicio desde las primeras horas del día, lo que ha generado reportes masivos en redes sociales y alertas para los demás mexicanos.

Durante la mañana de este miércoles, diversos usuarios del país inundaron las redes sociales (como X, Facebook e Instagram) con capturas de pantalla que muestran un mensaje de error al intentar utilizar la aplicación del logo naranja. Entre los mensajes más frecuentes se leía: "Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde". Según señalaron los internautas, la interrupción afectó tanto el acceso a la aplicación como el inicio de sesión en el servicio.

Redes sociales se llenaron de comentarios sobre la caída de Didi. Foto: Twitter

Confirman caída de Didi: Esto se sabe

De acuerdo con datos del sitio especializado Downdetector, la caída de Didi se originó por fallas en la conexión con el servidor, afectando a múltiples usuarios desde minutos antes de las 05:00 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles. La situación generó comentarios en X y otras redes sociales, donde los usuarios reportaron problemas generalizados para solicitar viajes.

Por otra parte, algunos usuarios denunciaron que, debido a esta falla, conductores de la plataforma les cobraron el servicio de manera presencial, en efectivo, ya que no se podía completar la transacción con tarjeta a través de la aplicación. La situación también incomodó a los usuarios, que cada vez están más alejados del efectivo.

Didi no ha emitido comunicados sobre esta situación. Foto: Facebook

A la fecha de publicación de esta nota, Didi no ha emitido un comunicado sobre su fallo, aunque se estima que la caída fue a nivel global.

Es importante señalar que, en la actualidad, Didi es reconocida como una de las plataformas de transporte de tecnología más importantes a nivel mundial. Opera en mercados como Asia-Pacífico, América Latina y África, ofreciendo servicios de transporte a través de aplicaciones móviles.

Fuente: Tribuna del Yaqui