Sheinbaum confirma 2 estudiantes fallecidos de la Universidad Veracruzana; descarta desaparecidos

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, abordó este miércoles 15 de octubre de 2025 el tema de los presuntos estudiantes desaparecidos de la Universidad Veracruzana, luego de que en redes sociales se vitalizara que los alumnos no localizados serían más de 190 y que ni el Gobierno Federal, ni la rectoría de la Universidad estaban atendiendo la emergencia.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles, realizada en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que, de acuerdo con la información recabada por la propia institución, no hay alumnos no localizados, aunque confirmó el sensible fallecimiento de dos jóvenes a causa de las intensas lluvias que afectaron Poza Rica y otras zonas del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein indicó que no hay indicio de que haya alumnos de la Universidad Veracruzana que estén desaparecidos, dijo que dos perdieron la vida por las lluvias. pic.twitter.com/kyzJyoEHje — LIBRE EXPRESIÓN | PUEBLA (@LibrexpresionP) October 15, 2025

Solo hay dos [estudiantes de la Universidad Veracruzana] fallecidos, no hay otra información, no hay ningún otro dato de acuerdo con la información recaba por la propia Universidad de algún estudiante no localizado", declaró la doctora Sheinbaum Pardo.

La presidenta también hizo un llamado a todas las personas que no han podido contactar a algún familiar, debido a la contingencia, a comunicarse al 079, la línea habilitada para reportar casos relacionados con las recientes inundaciones.

Las declaraciones se dan luego de que alumnos de la Universidad Veracruzana denunciaron públicamente la posible desaparición de más de 190 compañeros tras las fuertes lluvias registradas el fin de semana en Poza Rica. Miguel Cruz, estudiante de Pedagogía, explicó en entrevista con Azucena Uresti que varios jóvenes que habitaban en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud I no habían logrado comunicarse con sus familias desde el desastre.

Según su testimonio, en la zona había cuartos rentados por estudiantes de diversas carreras, como Medicina, Odontología y Psicología, donde algunos no lograron ponerse a salvo.

Los universitarios también criticaron que la institución no suspendió clases de forma inmediata pese a las alertas meteorológicas, y que algunos alumnos permanecieron en sus viviendas por temor a represalias académicas.

Por su parte, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no existen reportes oficiales de estudiantes desaparecidos. El académico confirmó el fallecimiento de una alumna de Psicología, identificada como Diana Jael Cuervo, originaria de Tamiahua, quien perdió la vida durante la emergencia.

Sin embargo, con las declaraciones de este miércoles, Sheinbaum precisó que son dos los estudiantes fallecidos y reiteró que no hay indicios de alumnos desaparecidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui