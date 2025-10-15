Sheinbaum desmiente a EU: Niega que en México haya grupos criminales "No hay información"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay información relacionada con presuntas recompensas de hasta 50 mil dólares que grupos del crimen organizado ofrecen para atentar contra agentes del ICE en Estados Unidos. "Le pregunté hoy al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pero no hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos a México. Ellos se referían en Estados Unidos, pero está solicitando la información", dijo la mandataria durante su conferencia 'mañanera' de este miércoles.

Sheinbaum aseguró que se enteró de dicha información también por la publicación que dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Además, la mandataria también reconoció que en México no hay investigaciones abiertas por este tipo de casos de presuntos ataques contra agentes de migración y control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Omar García Harfuch secretario de Seguridad. Créditos: Internet

Asimismo, Sheinbaum negó que la inteligencia mexicana tuviera indicios previos de que cárteles vayan contra agentes estadounidenses, sin embargo, afirmó que esperará el informe estadounidense para indagar al respecto e iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Por lo tanto, De acuerdo con el DHS, obtuvieron información "creíble" que indica que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales, ofrecen recompensas para atentar contra personal del ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Chicago.

Estas recompensas se habrían dado mediante instrucciones explícitas a simpatizantes radicados en EU, incluidas pandillas callejeras en Chicago, para que vigilen, acosen y asesinen a agentes federales. La fiscal general de EU, Pam Bondi, informó que Facebook eliminó un grupo donde ciudadanos de Chicago compartían información sobre cuándo y dónde había avistamientos de agentes del ICE en la ciudad.

uD83DuDD34 Niega Sheinbaum que en #México haya grupos criminales contra agentes de ICE, como lo aseguró #EEUU.



"Ellos se referían en Estados Unidos, se está solicitando información, pero no hay... Lo conocimos igual que ustedes".



?? El Departamento de Seguridad Nacional de #EEUU… pic.twitter.com/1ftRtYXq5Z — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 15, 2025

Las autoridades estadounidenses detallaron que dichos grupos colaboran con vigilancia, filtración de identidades y bloqueos en operativos migratorios. Según DHS, las pandillas instalaron a "observadores" en azoteas de distintos barrios, entre ellos Pilsen y Little Village. La observación se realiza con radios y armas con el objetivo de seguir en tiempo real los movimientos de los agentes aduanales. Con esa información se realizarían emboscadas y sabotajes durante los cateos o intentos de arrestos de migrantes.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, calificó las amenazas como una campaña de terror de los grupos criminales. "Nuestros agentes enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte solo por aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No retrocederemos ante estas amenazas", añadió. "Esta vigilancia ha permitido interrupciones durante las acciones rutinarias de seguridad, incluyendo redadas recientes en el marco de la Operación Midway Blitz en Chicago ", explicó el Departamento.

uD83DuDEA8El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU señaló que cárteles mexicanos y grupos extremistas han puesto recompensas por atacar a agentes federales de ICE y CBP.



uD83DuDC49 En ciudades como Chicago y Portland, pandillas monitorean a los agentes desde los techos, con apoyo logístico… pic.twitter.com/1yBB6xu4Qb — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui