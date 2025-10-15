Tragedia: Sheinbaum confirma 66 muertos tras FUERTES LLUVIAS en cinco estados de México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 15 de octubre de 2025, la mandataria mexicana confirmó que, por desgracia, debido a las fuertes lluvias que azotaron el occidente del país en días recientes y provocaron diversos siniestros, 66 personas han perdido la vida.

En la previa, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) había reportado que el número de víctimas mortales por estos eventos meteorológicos era 66, y que había reporte de 75 personas desaparecidas en cinco estados del centro y oriente de México:

Veracruz Puebla Hidalgo Querétaro San Luis Potosí

Estas son las entidades más afectadas por las severas precipitaciones que provocaron deslaves, inundaciones y daños en infraestructura. No obstante, durante la mañana de este miércoles se habló de un nuevo deceso, lo que creó confusión en el censo de víctimas. Ante esto, la presidenta de México señaló que, hasta ahora, el reporte que ha recibido el Gobierno Federal indica que solo 66 personas han perdido la vida.

El número de personas no localizadas, por su parte, se mantiene en 75. En este sentido, la mandataria mexicana señaló que las autoridades están en contacto con los familiares y de conocidos de los desaparecidos. Los trabajos para localizarlos continuarán, apuntó.

Sheinbaum Pardo recordó que, desde el inicio de la tragedia, se recibieron 178 reportes de personas ausentes al 079. Ante esto, las autoridades realizaron llamadas a personas conocidas o cercanas, con lo que se lograron localizar 103 en los cinco estados que se vieron afectados por las lluvias.

Siguen trabajos tras lluvias y desastres en México

De acuerdo con el más reciente reporte de Protección Civil, el Comité Nacional de Emergencia se mantiene en sesión permanente bajo la coordinación de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con representantes de las dependencias federales y autoridades estatales de las regiones afectadas. El organismo se reúne diariamente para evaluar los avances en la atención a las comunidades dañadas, coordinar acciones interinstitucionales y fortalecer las estrategias para el restablecimiento de servicios y actividades.

Protección Civil detalló que, según la información proporcionada por cada entidad, Veracruz es el estado con mayor número de víctimas, con 30 personas muertas, 18 desaparecidas y 40 municipios con afectaciones. En Hidalgo, se reportan 21 fallecidos, 50 personas no localizadas y daños en 29 municipios, mientras que en Puebla la cifra asciende a 14 muertos, siete desaparecidos y 23 localidades afectadas. En Querétaro, se confirmó una persona fallecida y daños en ocho municipios, mientras que en San Luis Potosí se contabilizan afectaciones en 14 municipios.

