ChatGPT incluirá nuevas funciones; te contamos lo que se sabe sobre esta nueva actualización

Ciudad de México.- Sam Altman director ejecutivo de 'OpenAI' confirmó que ChatGPT permitirá elegir tono y personalidad, así como un modo erótico solo para adultos en su siguiente actualización. Nada distante de la película 'Her y bajo' el argumento de hacerlo más empático, personalizable y cercano, se ha confirmado que pronto los usuarios podrán ajustar la personalidad del chatbot a su gusto. Pero eso no es todo: También se habilitará un modo erótico, reservado únicamente para adultos, cosa que desde ya empieza a causar revuelo.

La próxima actualización de ChatGPT permitirá que los usuarios elijan el tono y la personalidad del modelo. Esto significa que podrás decidir si prefieres que el chatbot te hable de forma más formal, emocional, amigable o incluso con un estilo más casual y lleno de emojis. El objetivo es que la experiencia de conversación sea más natural y adaptada a cada persona, en lugar de mantener una sola forma de interactuar para todos.

Esta mejora responde directamente a las críticas sobre la frialdad del modelo GPT-5, que muchos usuarios sintieron demasiado robótico y distante.

¿Cómo funcionará esta nueva experiencia?

Una vez implementada la actualización, los usuarios tendrán la posibilidad de configurar el estilo conversacional de ChatGPT desde los ajustes de la plataforma. También se integrará un sistema de detección automática que activará un "modo seguro" cuando se detecten temas sensibles como la angustia emocional o la salud mental, ofreciendo una experiencia más contenida y protectora para quienes lo necesiten.

En cuanto al modo erótico, este será completamente opcional y no aparecerá a menos que el usuario lo solicite y cumpla con ciertos requisitos. Como medida de seguridad, OpenAI introducirá un control de edad para asegurarse de que solo personas adultas puedan acceder a este tipo de interacciones.

OpenAI ha dejado claro que este nuevo modo estará sujeto a múltiples filtros y controles de seguridad. Primero, será obligatorio verificar la mayoría de edad para poder habilitarlo. Segundo, no estará activo por defecto: Cada usuario deberá activarlo manualmente si desea usarlo. Además, aunque se suavicen ciertas normas, la compañía seguirá vigilando que las conversaciones no crucen límites peligrosos, especialmente en temas sensibles o problemáticos.

Sin embargo, el enfoque sigue siendo proteger la salud mental y garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial. Los ajustes de personalidad llegarán en una actualización que se lanzará en las próximas semanas, según confirmó Sam Altman. Por su parte, el modo erótico estará disponible a partir de diciembre de 2025, una vez que se implemente el sistema de control de edad necesario para su activación.

