Coca Cola reducirá 30% de calorías en sus bebidas: Acuerdan gobierno y refresqueras reducir alza del IEPS

Ciudad de México.- El Gobierno Federal y La Industria Mexicana de Coca-Cola anunció un acuerdo para reducir el contenido calórico de sus refrescos, esto como respuesta al alza en el IEPS para las bebidas azucaradas. Como parte del compromiso, Coca-Cola reducirá en 30 por ciento el total de calorías "empezando con las presentaciones más grandes", detalló Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA.

"Se hará un esfuerzo para que los refrescos contengan una menor cantidad de calorías por litro en 30 por ciento, buscando que en un año, 70 por ciento del volumen (producido en México) ya se encuentre en ese supuesto", dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. En conferencia de prensa conjunta en la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario Eduardo Clark, así como representantes de la industria y el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hicieron el anuncio para hacer frente a la crisis de salud pública por enfermedades como la obesidad y la diabetes.

"Nos comprometemos a trabajar con nuestros distribuidores, canales comerciales y con las autoridades para que la diferenciación de cuotas entre bebidas con calorías y sin calorías beneficie al consumidor. Nuestro objetivo es claro: Que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías", detalló.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la industria refresquera había llegado a un acuerdo con el Gobierno para hacer sus bebidas menos dañinas. "Los refresqueros proponen un plan para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de mexicanos", comentó en la mañanera de este jueves.

De acuerdo con el gobierno, el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, tenía el objetivo de bajar 7 por ciento su consumo y recaudar 41 mil millones de pesos, para destinarse al sector salud. La atención de enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad causadas en parte al consumo de estas bebidas pueden colapsar el Sistema de Salud del país, ya que se destinan 179 mil millones de pesos.

Los impactos socioeconómicos de esta medida serían en primer lugar a los consumidores afectando su poder adquisitivo, así como a la producción, lo cual derivaría en pérdida de empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor de la industria. Por lo tanto, las empresas buscaron diálogo con las autoridades para que, en hechos basados en la ciencia y en la evidencia, se encuentren soluciones integrales que atiendan esta problemática.

