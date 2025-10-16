Conagua: Frente Frío y baja presión provocarán LLUVIAS y calor en México HOY 16 de octubre

Ciudad de México.- Este jueves 16 de octubre de 2025, el clima en México estará marcado por la presencia de varios sistemas meteorológicos que mantendrán la inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Desde el amanecer, distintas regiones registrarán nublados, lluvias y rachas de viento, mientras que en otras zonas persistirán las altas temperaturas. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos. ¡Toma nota!

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, donde interactuará con una vaguada y con la corriente en chorro subtropical. Este fenómeno ocasionará un descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en el norte y noroeste de México, así como lluvias fuertes en Chihuahua e intervalos de chubascos en Coahuila.

Mientras tanto, el ingreso de humedad del mar Caribe y el avance de la onda tropical número 38 propiciarán lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, además de precipitaciones puntuales en Campeche. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental y la circulación ciclónica en altura generarán lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco, además de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

En el Pacífico sur, una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Oaxaca y Chiapas mantendrá condiciones para lluvias intensas en ambos estados, especialmente en las regiones de la Sierra Sur, el Istmo y Soconusco. En Guerrero, las lluvias serán muy fuertes, acompañadas de oleaje elevado en zonas costeras. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que se recomienda precaución ante posibles encharcamientos, deslaves o inundaciones.

La inestabilidad atmosférica en el occidente y centro del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, favorecerá lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, así como precipitaciones fuertes en Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán. En estados del altiplano, como Puebla, Morelos y Estado de México (Edomex), se esperan chubascos dispersos, mientras que Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo podrían registrar lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, el contraste también será notorio. Las máximas más elevadas, entre 35 y 40°C, se presentarán en Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán. Por otro lado, regiones como Baja California, Sonora, Zacatecas, Durango y Coahuila mantendrán valores de entre 30 y 35 grados, mientras que en zonas serranas de Baja California, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Estado de México se prevén mínimas de hasta -5°C, con heladas al amanecer.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)