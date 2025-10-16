Diputados aprueban incrementar impuestos a refrescos, tabaco, apuestas y videojuegos violentos; esto costarán

Ciudad de México.- Esta noche de jueves 16 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el incrementar los impuestos a refrescos, tabaco, apuestas y videojuegos violentos. Es decir, las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La discusión sigue en lo particular, pues se presentaron más de 200 reservas.

El hecho fue aprobado con 351 votos a favor de Morena y sus aliados, 129 en contra y una abstención. La discusión sobre esta reforma se volcó, por parte de la oposición, a sostener que, lejos de inhibir el consumo de estos productos, solo producirán un mayor golpe a la economía de los hogares y de los pequeños negocios. Estos incrementos son parte de los llamados 'impuestos saludables' que fueron propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así serán los incrementos al precio de cigarros y puros

El impuesto a los cigarros, puros y otros tabacos labrados aumenta del 160 al 200 por ciento. Se incrementará gradualmente la cuota específica por cigarro de la siguiente manera:

2026 será de 0.85 por ciento

2027 será de 0.91 por ciento

2028 será de 0.99 por ciento

2029 será de 1 por ciento

2030 será de 1.15 por ciento

Además, se aprobó ajustar la cuota por litro de bebidas saborizadas de 1.64 a 3.08 pesos, de 160 por ciento a 200 por ciento para cigarros, puros y otros tabacos labrados, de 30 por ciento a 50 por ciento por la realización de juegos con apuestas y sorteos, y de 30.4 por ciento a 32 por ciento por los puros y otros tabacos labrados hechos a mano.

Sin embargo, Morena y sus aliados anunciaron que presentarán una reserva para reducir la cuota a 1.50 pesos por litro en bebidas sin azúcar o de bajo contenido calórico, tras un acuerdo alcanzado entre la industria refresquera y el Gobierno Federal; esto, ya que Coca-Cola prometió reducir en un 30 por ciento las calorías de sus refrescos.

"Se hará un esfuerzo para que los refrescos contengan una menor cantidad de calorías por litro en 30 por ciento, buscando que en un año, 70 por ciento del volumen (producido en México) ya se encuentre en ese supuesto", dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA.

