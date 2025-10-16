Hoy No Circula JUEVES 16 de octubre: Autos que ‘DESCANSAN’ en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- ¿Este jueves 16 de octubre de 2025 se activó la Contingencia Ambiental en el centro de la República Mexicana? Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el programa Hoy No Circula, el cual se mantiene vigente tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en el Estado de México (Edomex). Recuerda que si no respetas las normas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) te detendrá y aplicará una multa. ¡Mucho ojo!

Programa Hoy No Circula del jueves 16 de octubre en CDMX y Edomex

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este jueves 16 de octubre de 2025 los niveles de contaminación y de ozono en la capital mexicana se encuentran dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula. Por tanto, el Hoy No Circula funciona sin cambios tanto en la CDMX, el Edomex, como en las demás entidades donde se aplica: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Conoce el programa Hoy No Circula vigente en CDMX. Foto: CAMe

Lo anterior significa que este jueves solo no transitan los coches que cuentan con:

Terminación de placas 1 y 2

El holograma de verificación 1 y 2

Engomado color verde

Recuerda que las normas de este programa de tránsito se mantienen en un horario que va desde las 05:00, hasta las 22:00 de la noche, tiempo local.

Conoce cuáles son los coches exentos del programa

El Hoy No Circula no se aplica para todos los carros que circulan en el Valle de México, ya que están exentos los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos. Asimismo, están libres de las restricciones de tránsito los autos que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Tampoco se contemplan en las normas vigentes a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

A esto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula

Si no respetas las normas del Hoy No Circula los días que se mantiene vigente, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la SSC te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta (UMA). Cabe señalar que este 2025 UMA tendrá un valor de 113.14 pesos. Mensualmente su valor será de 3,439.46 y de forma anual será de 41, 273.52 pesos. ¡Cuida tu economía!

