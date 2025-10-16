SEP confirma MEGAPUENTE de octubre 2025: ¿Cuándo será y qué alumnos NO tendrán CLASES?

Ciudad de México.- ¡Buenas noticias rumbo al fin de mes! La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente que en octubre de 2025 sí habrá un megapuente para algunos niveles de Educación Básica, según lo establecido en el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026. Sin embargo, no todos los estudiantes podrán disfrutar de este descanso, ya que se trata de una jornada específica dedicada a las actividades docentes. ¡Aquí te decimos todo lo que debes saber!

De acuerdo con el documento emitido por la SEP, el ciclo escolar en curso contempla 185 días de clases para los niveles básicos de enseñanza (preescolar, primaria y secundaria). Entre las fechas señaladas, se incluye una jornada destinada al Consejo Técnico Escolar, lo que implica la suspensión de clases para los alumnos y el trabajo académico exclusivo de los maestros.

¿Cuándo será el megapuente de octubre 2025?

Este megapuente ocurrirá el viernes 31 de octubre de 2025, justo antes del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de México. Dicha fecha coincide también con Halloween, por lo que miles de estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre, cuando se reanuden las actividades escolares.

¿Qué niveles educativos disfrutarán del megapuente?

La suspensión de clases aplica únicamente para educación básica, es decir, para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria adscritos a la SEP. En estos niveles, cada fin de mes se realizan las reuniones del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual los alumnos no asisten a las aulas.

En contraste, las instituciones de educación media superior y superior no contemplan descanso oficial en esa fecha, por lo que las clases y actividades continuarán de manera regular, salvo que los planteles determinen lo contrario de forma interna.

¿El Día de Muertos es día oficial de descanso?

Aunque muchos mexicanos relacionan el 2 de noviembre con una jornada de asueto, la SEP y la Ley Federal del Trabajo no lo reconocen como día oficial de descanso. Este 2025, el Día de Muertos caerá en sábado, por lo que no interferirá con el calendario escolar ni laboral. Es importante señalar que este año la fecha cae en domingo, por lo que no habrá clases; en el caso de los trabajadores, este día debe pagarse con prima dominical.

